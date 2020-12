El govern de Colau i ERC pacten començar les obres del tramvia a la Diagonal el 2021

El govern municipal de Barcelona en Comú i PSC ha pactat amb ERC que les obres per connectar els tramvies per la Diagonal comencin la tardor del 2021. L'acord es basa en un conveni pel qual l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es comprometen a invertir més de 108 milions d'euros.L'Ajuntament assumirà la urbanització de la Diagonal i les Glòries amb un cost de 56 milions d'euros, mentre que l'ATM pagarà les vies, les catenàries i els trens, per un valor de 52 milions.La primera fase de les obres consistirà a allargar el Trambesòs des de les Glòries fins al carrer Girona, a l'altura de Verdaguer. L'Ajuntament preveu que aquesta prolongació ja pugui estar operativa a finals del 2023.Una de les condicions d'ERC per signar l'acord era que la gestió del tramvia fos pública i el conveni recull que això sigui una realitat quan expiri el contracte amb l'actual empresa concessionària, el 2032. El portaveu dels republicans al consistori, Jordi Coronas, ha reivindicat que l'empresa "no guanyarà ni un sol euro més del que guanya ara".Colau ha destacat que la unió del tramvia és una estructura "estratègica" que ha de marcar "un abans i un després". "Era absurd tenir dos trossos de tramvia no connectats en el tram central", ha admès després de reconèixer la mobilització ciutadana per a reclamar la connexió.Pere Torres, director general de l'ATM, ha remarcat que l'existència d'una xarxa tramviària unificada és "tan lògica" que des de l'ATM s'ha persistit durant els darrers vint anys en fer-la "sempre que i hagués connivència amb l'Ajuntament de Barcelona".Segons ha dit, fa vint anys va haver-hi un primer moment d'"impuls polític" i ara es tracta d'un segon moment. "És un pas significatiu", ha conclòs sobre el conveni.Segons l'alcaldessa, l'acord amb ERC és la "mostra definitiva" que l'aposta pel transport públic és compartida per una "àmplia majoria" dels representants municipals al consistori. De fet, ha indicat que amb els republicans sempre han estat d'acord que calia la connexió, reforçar el transport públic i que la inversió no generés un benefici privat per a les concessionàries actuals.Al seu torn, el regidor republicà Jordi Coronas ha deixat clar que el conveni tancat amb l'ATM satisfà les demandes d'ERC. "Tots aquests anys de feina ens han portat fins a aquest conveni", ha apuntat. En concret, ha destacat que el text deixa clar que l'empresa concessionària "no guanyarà ni un sol euro més" i que el 2032 la gestió passarà a ser "100% pública".El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha celebrat que s'hagin fet prevaldre els "criteris compartits" per tancar l'acord i ha assegurat que la unió del tramvia no només serà bona per la connectivitat d'alguns barris sinó també pel comerç del centre de Barcelona.El conveni tancat entre Ajuntament i ATM promou la implantació i execució de la primera fase dels treballs per unir les xarxes de tramvia i estableix el compromís de les parts de finalitzar la redacció dels projecte de la segona fase (tram Francesc Macià-Verdaguer) perquè les obres es puguin executar com a molt tard quan finalitzin les de la primera.Pere Torres ha detallat que que qui assumirà la coordinació general del projecte serà BIMSA i hi haurà licitacions i adjudicacions conjuntes, tant pel que fa a la reurbanització de la Diagonal com a la construcció ferroviària.El conveni també preveu ajustar la tarifa tècnica prevista als contractes actuals per tal de garantir que l'ampliació del servei de la concessió no suposi majors beneficis pel concessionari, derivats únicament del previsible augment de la demanda de viatgers.Preguntada per si això pot suposar obstacles per part de la concessionària, Sanz ha admès que tota negociació "és complexa" i caldrà "treballar-ho molt bé".

