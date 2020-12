La façana d'un edifici de la cruïlla dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent. Foto: Dani Cortijo

L'hotel de la cruïlla dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent. Foto: Dani Cortijo

i les accions de l'actual consistori per a replantejar els usos de les vies públiques de la ciutat, les idees d'aquell enginyer visionari tornen a ser tema d'actualitat., poques persones posen en dubte la vàlua del Pla Cerdà, malgrat les nombroses adulteracions que va patir des dels seus inicis. Però, com seria aquella nova Barcelona que Ildefons Cerdà havia ideat si s'haguessin complert escrupolosament les seves indicacions?, però potser el que més s'hi acosta és el d'unes de les primeres edificacions de l'Eixample, a la cruïlla dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent., que va encarregar l'obra a l'arquitecte Antoni Valls i Galí amb pintures murals al fresc a les façanes de Raffaello Beltrani., un d'ells fou enderrocat, un altre va patir una modificació que el va desfigurar bastant durant la dècada dels anys 60. Només s'acosten al seu estat original (tot i que amb remuntes i altres modificacions) els edificis que es troben cara a cara a cara de Nord a Sud, ara vistosament restaurats., una de les coses que va salvar les dues cases restants de la seva desfiguració total fou una mobilització civil a finals del franquisme, amb el Col·legi d'Arquitectes al capdavant, que de manera errònia (intencionadament com a estratègia o per desconeixement real) les reivindicava com a "Cases d'en Cerdà", construïdes per Ildefons Cerdà., fins i tot de germans entre l'enginyer i artífex de l'Eixample i l'inversor Josep Cerdà, tot i que Permanyer nega aquesta relació. El que és ben cert és que les cases d'aquesta cruïlla comparteixen amb la Casa Tarragó (antic CSO La Carboneria, al costat del Mercat de Sant Antoni) ser les primeres edificacions de l'Eixample.les Cases d'en Cerdà seguien bastant fidedignament les indicacions d'Ildefons Cerdà. De fet, la fondària dels edificis era originalment de tan sols 10 metres per deixar espai suficient per a una suposada zona verda interior. Per altra banda, la diferència d'alçada entre els pisos, fugint de l'arquitectura tradicional de la Barcelona vella, és mínima., i per tal de seduir futurs llogaters, el promotor Josep Cerdà va ocupar-se de la pavimentació de la cruïlla, hi va disposar una font al centre i va instal·lar-hi una escola, una capella i un bar-billar als baixos dels edificis. Així doncs, aquella cruïlla s'urbanitzava de manera íntegra i passava a rebre el nom popular de "Plaça Cerdà".i a la gent de Barcelona no li abellia gaire la idea de traslladar-se a aquell enorme fangar de solars en construcció i carrers encara sense pavimentar que era aleshores el barri (d'aquí el sobrenom de Can Fanga que rep la ciutat), així que el projecte va resultar ruïnós., Rosa Lavall, per evitar la persecució dels creditors.

