Twitter censura una piulada que denunciava un cas de catalanofòbia a El Corte Inglés

No només he rebut insults, sinó que m'han bloquejat el compte de Twitter i m'han esborrat el tuit on explicava, amb sorpresa, que uns grans magatzems m'havien respost que no m'entenien perquè els havia escrit en català. Em tracten com si la que hagués actuat malament fos jo. — Eva Piquer i Vinent (@EvaPiquer) December 11, 2020

Twitter ha censurat aquest divendres una piulada de la periodista Eva Piquer en què denunciava un cas de catalanofòbia a El Corte Inglés. Piquer va fer una consulta sobre les entrades d'un concert, i la va fer en català. La resposta va trigar un parell d'hores: "Lo sentimos pero no te entendemos". Molt sorpresa, la periodista va compartir aquest fet a Twitter i la piulada es va fer viral. En declaracions a, Piquer explica que en un primer moment va pensar que la resposta feia referència a alguna cosa del contingut del mail, però minuts després va constatar que era perquè havia fet la consulta en català.El cas s'ha fet gran aquestes últimes hores, fins al punt que grups ultres han fet campanya en contra de la piulada de la periodista i han animat els seguidors a denunciar-la. Aquest matí, explica Piquer, ha rebut un missatge de Twitter que deia que li havien bloquejat el compte i que només li tornarien si esborrava la piulada."Ho hem mirat i el tuit ja no hi era, l'havien esborrat ells", afirma Piquer. A través de les xarxes, Piquer ha denunciat que ha rebut insults i que l'han tractada com si fos ella qui ha actuat malament. "Fa uns anys no haurien gosat ser tan descarats", lamenta la periodista.La qüestió s'ha fet viral a Twitter i diverses persones han criticat El Corte Inglés per la resposta a una consulta d'una clienta, que tenia dret a fer-la en català, així com la reacció de Twitter esborrant unilateralment la piulada. Al compte de Piquer, que té més de 50.000 seguidors, encara hi consten les captures de pantalla que va adjuntar a la piulada inicial, amb el correu d'ella i la resposta dels grans magatzems, que no han fet cap declaració ni rectificació al respecte. La periodista ha recuperat el compte perquè no ha fet cap reclamació a Twitter, tot i insistir que "no ha incomplert cap norma".

