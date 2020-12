La Barcelona de les terrasses: els bars guanyen espai al vianant i al cotxe

Des del maig l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat l'ampliació o habilitació de noves terrasses en 3.129 bars i restaurants . Del total de peticions acceptades, el 67% de les noves terrasses s'han col·locat a la vorera i el 33% a la calçada. Al març hi havia 24.000 taules en terrasses de bars i restaurants a la ciutat i ara n'hi ha 32.600. L'ampliació de terrasses també ha suposat l’eliminació de 4.100 places d’aparcament de cotxes, motos i de càrrega i descàrrega, segons dades de l'Ajuntament. Els plans del govern municipal passen per prorrogar les ampliacions tot el 2021 i fer-les estructurals.Concretament, l'executiu d'Ada Colau planteja que a partir del 2022 els bars i restaurants que vulguin disposar d'una terrassa a la calçada disposin d'elements urbanístics permanents. S’està treballant en el disseny d’un moble-plataforma i s'obrirà un concurs a empreses del sector per fer propostes de prototips. Per ara, l'Ajuntament ja ha provat un prototip a l'encreuament dels carrers València i Casanova. Es tracta d'una plataforma de fusta dissenyada per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya.A principis de desembre, la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, avançava que la fusta, el formigó o el plàstic reciclat eren els materials que probablement servirien per dissenyar els nous elements urbanístics. L'objectiu és deixar enrere els blocs i línies grogues que ara delimiten el nou espai a les calçades. També va assegurar que l'Ajuntament està acabant de calcular el cost d'aquests elements d'intervenció urbanística i que a partir del 2022 serien els restauradors qui assumirien la inversió. Més enllà de donar més espai als bars, l'ocupació de la calçada resta espai als cotxes, tant per circular com per aparcar, en el marc de la política municipal de reduir el trànsit rodat a la ciutat per disminuir la contaminació.El Gremi de Restauració de Barcelona celebra la iniciativa i es desfà en elogis de les mesures impulsades per l'Ajuntament per ampliar les terrasses. "Nosaltres som protagonistes que això hagi estat possible, per les nostres peticions durant el confinament. És la política de suport directe més eficient que hem rebut", diu el seu director general, Roger Pallarols, en declaracions a. Pallarols celebra que els nous espais per a terrasses "hagin vingut per quedar-se" i treu importància al fet que encara no s'hagi detallat com es finançaran els elements urbanístics definitius. "Ara el gran objectiu és resoldre les peticions pendents i corregir les denegacions que es puguin", diu.De les 6.731 sol·licituds presentades per bars i restaurants, 2.500 de les quals s'han rebutjat per defectes no esmenables. Entre les que s'han admès a tràmit, se n'han acabat denegant 1.074. Per districtes, l'Eixample és on més terrasses noves s'han ampliat o creat de nou, amb un total de 1.100.A l'encreuament dels carrers Mallorca i Roger de Flor, el Bar Bristol és un dels que s'ha beneficiat de l'ampliació de terrasses. De no tenir terrassa ha passat a disposar de sis taules a la calçada. "Amb la pandèmia, això ens ha salvat la vida", diu el seu encarregat, que diu que no va ser fàcil fer els tràmits amb l'Ajuntament. Ara està encantat amb el resultat i diu que veu amb bons ulls la voluntat del govern municipal de fer permanents aquests espais.Qui també ho demanarà és el bar Ada, al carrer Nàpols entre Còrsega i Rosselló. Ara tenen dues taules a la calçada i confien treure'n rendiment de cara al bon temps. Al Racó d'Amado, al carrer Bailèn, els seus propietaris encara no s'havien assabentat de la possibilitat de transformar en definitiva la terrassa temporal amb quatre taules que ara tenen a la calçada. "Les omplim sempre i ara que ho sabem, i tant que demanarem permís", diuen els seus responsables. Al restaurant Bruc 33, asseguren que la gent no diferencia entre les taules a la vorera o a la calçada i també aspiren a mantenir-la. Al mateix carrer, el bar Christobal té dues taules a la calçada. "Estem interessats a mantenir-les hi hagi pandèmia o no", diuen.Precisament, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) critica que l'Ajuntament plantegi deixar per sempre les terrasses instal·lades durant la pandèmia. "Estem d'acord que la situació ara és excepcional, però tard o d'hora hem de tornar al que es feia abans", diu Pere Mariné, representant de la FAVB al Consell de Turisme i Ciutat. El govern municipal apostava per reduir terrasses i apujar taxes, mentre que ara les ha multiplicat i els restauradors gaudiran d'una exempció fiscal del 75% durant tot el 2021.L'increment de taules és, segons Mariné, "astronòmic" i insisteix en els arguments de la FAVB per reduir la presència de terrasses. La federació defensa que les terrasses suposen una ocupació de l'espai públic, generen soroll i representen una dificultat per als vianants, sobretot per aquells amb problemes de mobilitat. "El problema no és si es fan a la calçada o no, sinó que això s'ha desbocat. Nosaltres amb els anys hem après que si una cosa és bona per al Gremi de Restauració, no ho és per als veïns", etziba.Pallarols, però, aspira a fer créixer encara més la presència de terrasses al carrer i insta l'Ajuntament a revisar les peticions de restauradors denegades, sobretot a Gràcia i Ciutat Vella. Amb carrers estrets, els dos districtes representen un repte a l'hora d'encabir terrasses. A Gràcia, l'Ajuntament ha autoritzat 140 terrasses entre ampliacions i nous espais i a Ciutat Vella 236.L'ampliació de terrasses generarà debat a l'Ajuntament les pròximes setmanes. ERC presentarà un prec a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme perquè s’ampliï el període de sol·licitud d’ampliació de terrasses mentre durin les restriccions d’aforament a la restauració. Va ser vigent fins al passat 31 de juliol i no s’ha prorrogat. “La pandèmia no va finalitzar el 31 de juliol, ni tampoc les restriccions al sector de la restauració", argumenten.Mentrestant, des de JxCat asseguren que el govern municipal actua amb "improvisació" i "manca de diàleg". Pel que fa a la permanència de les terrasses a la calçada demanen garantir la seguretat de vianants, usuaris i vehicles, així com preservar les zones de càrrega i descàrrega i d'accés de serveis d’emergència. També, impulsar la seva proposta de pla d’aparcament integral a la ciutat "per treure més rendiment i eficàcia al parc d’aparcaments subterranis, públics i privats".Des de Ciutadans rebutgen que les terrasses a les calçades siguin estructurals. "Les mesures més importants per recuperar el sector passen per permetre l'ampliació d'horaris, un pla d'ajudes i la reducció de taxes i tributs", defensen. "La solució a mitjà i llarg termini no pot ser la de contraposar mobilitat i economia, o el que és el mateix que la seva guerra contra el cotxe", afegeixen.Barcelona pel Canvi demanarà a la Comissió d'Ecologia i Urbanisme una revisió de les zonificacions de la darrera ordenança per adaptar-les a l'absència de turisme. Sobre la consolidació dels espais cedits a les terrasses, demanen estudiar "cas per cas" sobretot pel que fa a les que estan a la calçada. "Ara mateix això és un anunci destinat a eliminar zones d'aparcament", diu la regidora Eva Parera. Des del PP, Josep Bou també acusa Colau i Sanz de "lluitar" contra el cotxe. "L'ampliació ara és maca perquè la fusta és nova, però això durarà quatre dies. Convertiran Barcelona en una espècie de magatzem, amb blocs de pedra, peces prefabricades... no és la Barcelona que ens agrada", diu Bou.

