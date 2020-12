Juanjo Álvarez: «El cas del Pedro incomoda als partits perquè assenyala la impunitat policial»

"El PSOE i el PSC es van inhibir des del primer moment a l'hora pressionar i demanar que s'investigués"

Juanjo Álvarez, pare de Pedro, el jove assassinat l'any 1992 a l'Hospitalet de Llobregat. Foto: Helena Margarit

"Cada cop es denuncien més casos d'abusos policials i la lluita pel Pedro hi ha contribuït"

La nit del 15 de desembre del 1992 Pedro Álvarez havia quedat amb la seva xicota al barri de Torrassa, prop d'on ella vivia. Caminaven per l'avinguda Catalunya quan ella va travessar el carrer sense mirar, provocant la frenada brusca d'un Opel Vectra de color blanc. El conductor la va esbroncar i quan Álvarez va intervenir, el propietari del vehicle va sortir del cotxe, va amenaçar-lo amb una pistola i, finalment, el va matar d'un tret al cap L'únic detingut va ser un agent de la policia nacional espanyola i Juanjo Álvarez, pare del Pedro, fa 28 anys que va iniciar un periple judicial sense resultats . L'Audiència Provincial de Barcelona ha rebutjat recentment reobrir el cas i ara la família, amb l'advocat Benet Salellas, han traslladat la seva demanda al Tribunal Suprem.- Doncs amb la sensació que ens vam fer la fotografia i poc més.- Poca cosa. Borràs va remarcar que sovint els costava posar-se d'acord i en aquest cas ho havien aconseguit. Jo li vaig dir que ho haurien de tenir present, que cal posar-se d'acord amb allò que és essencial.- Perquè evidencia que estem en un sistema caduc, corrupte i prevaricador. La impunitat policial està a l'ordre del dia i per això cal canviar el sistema de dalt a baix. Si això no passa, la policia continuarà amb els seus abusos quan i com vulgui.- No, sembla que tenen el tema vetat. Al Pedro el van matar durant el govern de Felipe González i el PSOE i el PSC es van inhibir des del primer moment a l'hora pressionar i demanar que s'investigués. La Fiscalia va ser la més interessada en què no s'investigués res. La policia és part de l'Estat i està clar que l'Estat no tirarà pedres sobre la seva teulada. Només cal mirar com va actuar González en un altre cas d'aquella època. Anabel Segura era una noia de Madrid a qui van assassinar el 1993 després de segrestar-la. L'aleshores president del govern va interessar-se personalment pel cas, mentre que pel Pedro no van moure ni un dit. La justícia no és igual per a tots.- A Catalunya la lluita s'ha vist reforçada a partir del 2015 i el 2016. Va ser en aquell moment quan, per exemple, ens van obrir les portes de l'Ajuntament de Barcelona gràcies a Gerardo Pisarello. Hi ha persones que des dels patits ens ajuden de manera individual, però poca cosa més. És un cas que incomoda.- Per què la nostra denúncia social assenyala la impunitat de la policia. A més, saben que cada cop més gent s'atreveix a denunciar.- Nosaltres ho hem portat al Tribunal Suprem, a veure què dictamina. En paral·lel els dies a Madrid els hem dedicat a teixir xarxa amb col·lectius i a visibilitzar el cas. Hem tingut una acollida molt bona.- A Catalunya i Madrid fa temps que teixim xarxa. Allà, per exemple, estem en contacte amb la gent del Carlos Palomino, el noi a qui un militar nazi va matar al metro el 2007.- Jo no en diria frustració, és una ensenyança. És una lliçó de com es comporta el sistema i de com reacciona a les denúncies. Tots sabem a què ens enfrontem. Hem d'insistir i seguir denunciant. Jo no estic frustrat. Dins la desgràcia de perdre un fill, estic orgullós de la gent que he conegut i m'ha donat suport. El que més orgullós em fa sentir és que cada cop es denuncien més casos d'abusos policials, sobretot a Barcelona, i la lluita pel Pedro hi ha contribuït.- No és que es pogués repetir, és que ja està passant. Mira què ha passat amb el tiroteig a una persona sensesostre al passeig de Sant Joan. Què faran? Abans hi ha hagut el cas del Jonathan Carrillo, del Juan Andrés Benítez... La desgràcia és que no som capaços d'aturar-ho, però la policia continua gaudint d'impunitat. El sistema és caduc i a mi no em serveix.

