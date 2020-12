Solucions sense jutges, més ràpides i menys traumàtiques

En cas d'una separació amb fills Judici Mediació Durada 8 mesos-2 anys Uns 4 mesos Cost econòmic 2.000-6.000

euros/persona 40-240

euros/persona Cost emocional Alt

Suposa la ruptura del vincle parental Baix

Preserva el vincle parental

El Govern de la Generalitat fomenta la mediació com a mètode de prevenció, gestió i resolució de conflictes . Es tracta d’un mecanisme que té un alt percentatge d’èxit i que pot evitar les conseqüències traumàtiques de passar pels tribunals.A la mediació, hi poden arribar tota mena de conflictes: familiars –com ara separacions, divorcis, cura i atenció de la gent gran, adopcions o acolliments, designació de tutors, règim de visites, qüestions econòmiques derivades de la tutela, herències, pensió per aliments–; problemes entre veïns; diferències socials o culturals sorgides de la convivència ciutadana; conflictes relatius a lloguers o reclamacions de quantitat; i disputes en l’empresa familiar, entre fundacions o associacions, entre d’altres.En l’àmbit de la família, per exemple, el procés per resoldre un cas per la via judicial es pot arribar a allargar fins a 2 anys -depenent de la congestió del jutjat- i a més s’ha de fer front als honoraris d’advocats i procuradors. En canvi, la mediació pot escurçar aquest procediment i resoldre’l en un termini que se situa a l’entorn dels quatre mesos, amb un màxim de sis sessions, i amb un cost de 40 euros per sessió i persona implicada. L’administració de justícia també facilita mediadors d’ofici gratuïts en els casos en què es justifiqui la falta de recursos econòmics. Resoldre un conflicte mitjançant la mediació, per tant, és més ràpid, econòmic i té menys cost emocional que acudir al jutjat.La meitat de les mediacions finalitzades l’any passat van acabar amb un acord satisfactori per a les dues parts. En xifres absolutes, l’any 2019 van arribar al Centre de Mediació de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Justícia, 2.822 sol·licituds de mediació (un 89% d’expedients relacionats amb assumptes de família i un 11% d’expedients relacionats amb altres assumptes del dret privat).Del total de sol·licituds rebudes, un 81% van arribar a iniciativa de les parts interessades, mentre que un 19% van ser derivades pel jutge.El mediador és un professional que treballa amb imparcialitat, neutralitat i confidencialitat. La seva feina és ajudar les parts en conflicte a trobar consensos i, per tant, afavorir un millor clima entre les persones en disputa. Això és especialment important en aquells supòsits en què hi ha menors involucrats, que poden patir les conseqüències dels enfrontaments judicials entre els seus pares.També es tracta, per tant, de fomentar unes relacions familiars adequades després de situacions de crisi i vetllar per la protecció dels fills petits, preservant-los de la judicialització dels conflictes entre els adults.Segons dades de la Unió Europea, menys d’un 1% dels conflictes civils i mercantils es resolen per aquesta via. A Catalunya, un 60% de les persones que reben una sessió informativa sobre la mediació acaben sol·licitant aquest procediment, i d’aquests, un 50% finalitza amb un acord satisfactori.Per incrementar aquestes xifres, el Govern aposta per l’enfortiment d’una xarxa institucional amb diversos operadors implicats en la mediació, com l’Administració de justícia, els col·legis professionals i altres corporacions públiques, com cambres de comerç o universitats.Davant els avantatges d’aquest mètode i les dades que els corroboren, el Parlament de Catalunya va aprovar el juliol una llei impulsada pel Govern per fomentar la mediació davant la via judicial. Es tracta de la Llei 9/2020, que permet que els jutges puguin forçar una sessió de mediació en conflictes familiars, com separacions i custòdies de fills, abans d’anar a judici. La norma també emplaça el Govern a elaborar un pla de polítiques públiques de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes.Per a més informació: podeu consultar el web del Departament de Justícia

