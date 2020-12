Hisenda aixeca finalment la intervenció econòmica de la Generalitat

La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), que depèn del Ministeri d'Hisenda, ha comunicat formalment a la Generalitat la retirada de la supervisió econòmica i financera extraordinària que aplicava exclusivament a les finances catalanes des de desembre de 2015. L'aixecament d'aquest control era un dels punts que ERC va acordar amb el govern espanyol a canvi de l'aprovació del pressupost. La Generalitat ha explicat que aquest control addicional inclou l'emissió mensual de certificats de despesa per part de l'interventor general, així com remeses d'informació sobre la comptabilitat de l'administració catalana i el sector públic.El Govern ha valorat positivament la retirada d'aquest control, que sempre ha considerat discriminatori i injustificat. "En els últims anys, el Govern ha fet una gestió curosa, eficaç i eficient de les finances públiques de la Generalitat", ha reivindicat l'executiu a través d'un comunicat. Per això, considera que cap supervisió específica per a Catalunya no se sustenta per cap argument tècnic o econòmic, sinó que respon "estrictament" a raons polítiques i ideològiques.

