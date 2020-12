Detingut després d'haver robat 90 tauletes de xocolata i quasi un centenar de barres de torró

Els Mossos d'Esquadra, en un dispositiu de vigilància conjunt amb la policia local de Tàrrega, van detenir dijous un veí de l'Hospitalet de Llobregat, de 42 anys, com a presumpte autor de tres furts. Durant el dispositiu dut a terme en un pàrquing d'una gran superfície de la plaça Riambau, els agents van detectar un home que entrava i sortia diverses vegades d'un establiment.Davant les sospites el van registrar i li van trobar diferents productes, entre els quals més de 90 tauletes de xocolata, 74 paquets de llaunes de tonyina i quasi 100 tauletes de torró, que havien estat sostrets en tres supermercats de Tàrrega, segons va constatar la policia. El valor dels objectes furtats supera els 1.100 euros.Els fets van passar pels volts de les onze del matí de dijous en el transcurs d'un dispositiu dels Mossos i la policia local de Tàrrega, motivat pel fet que, des del mes de juny, la policia ha rebut diverses denúncies per furts al descuit en pàrquings i a l'interior de supermercats de Tàrrega.Els agents que estaven fent el dispositiu de vigilància van detectar un home que entrava i sortia diversos cops de l'establiment. Davant les sospites, el van identificar i van observar que portava una gran quantitat de productes d'alimentació dels quals no va poder aportar cap tiquet de compra.El detingut, que té antecedents per delictes contra el patrimoni, passarà aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.

