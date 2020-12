Disney declara la guerra a les plataformes i presenta més de 100 noves pel·lícules i sèries

L'ambició de The Walt Disney Company no coneix límits. L'empresa va presentar a tot el món la seva plataforma, Disney+, per competir amb les companyies de l'audiovisual. La seva arribada no va provocar cap terrabastall per a les dues líders indiscutibles del mercat, Netflix i Amazon Prime, que lluiten cos a cos per a les millors produccions. En una mateixa situació que Apple -una empresa que factura encara més que Amazon i Disney-, aquesta última va decidir esperar.



Aglutinar projectes, pensar una estratègia i presentar-ho tot de cop. I així ha estat. Disney i Disney+ declaren la guerra oberta a totes les plataformes i es proposen aconseguir el lideratge del mercat. Com? Amb més d'un centenar de sèries i pel·lícules de grans sagues, marques i produccions pròpies. El projecte és, si més no a ulls de les expectatives, històric.

En una presentació multiplataforma -en directe i a través d'un fil de piulades-, Disney va desgranar tot el seu repertori dels pròxims anys. El món cinematogràfic de Marvel, les noves sèries de Star Wars, els pròxims projectes de Pixar, de Disney Pictures, National Geographic... i la nova plataforma "per a adults" que s'integrarà a Disney+: Star+ . Incorporarà infinitat de sèries i pel·lícules, gràcies a l'adquisició de productores com FX (amb títols com Sons of Anarchy, The Americans, Justified...), la 20th Century Fox o ABC (Anatomia de Grey, per exemple). Arribarà el 23 de febrer.En aquesta nova plataforma també hi trobarem desenes de novetats, tant de sèries de producció pròpia com de llargmetratges. L'arsenal de la multinacional és de gran magnitud, insuperable per les altres competidores que, tot i mantenir-se líders en el mercat, no tenen la capacitat de producció i de marca de Disney. Aquestes són les principals novetats:

· La sèrie de Wandavision arriba al gener a la plataforma i l'altra nova producció de capítols, The Falcon and the winter soldier, al març.

· La pel·lícula Black Widow s'estrenarà el 7 de maig de 2021.

La pel·lícula Shang Chi and the Legend of the Ten Rings s'estrenarà en cinemes el 9 de juliol. Abordarà un grup de superherois xinesos.

Ant - Man and the Wasp : Quantumania serà la tercera entrega de la saga de les aventures de l'home formiga. No té data d'estrena.

Rangers of the New Republic , una nova sèrie original ambientada dins la línia temporal de The Mandalorian

The Bad Batch , una nova sèrie animada que arribarà aviat a la plataforma.

The Acolyte , un nou thriller de misteri que succeeix en els últims dies de la República. No s'ha revelat res més de la trama.

Android Story , una nova sèrie d'aventures en la qual es presenta rà a un nou heroi guiat pels llegendaris robots R2 - D2 i C - 3PO.

Willow , una nova sèrie basada en la famosa pel·lícula de George Lucas que arribarà també el 2022 a Disney +. La companyia confirma així els vincles del personatge de Warwick Davis amb Star Wars.

· Rogue Squadron, una nova sèrie de pel·lícules basada en els pilots dels caces de la rebel·lió. Estarà dirigida per Patty Jenkins.

Raya i l'últim drac s'estrenarà el 5 de març , tant a Disney + com en plataformes.

Quatre sèries originals que arribaran a la plataforma : Baymax ! , Zootopia + , Tiana i Moana . Per 2022 excepte l'última, que s'estrenarà el 2023.

· Lightyear, la nova pel·lícula sobre els origens del mític co-protagonista de Toy Story.

L'aposta de Disney és gairebé inacabable. Hores i hores de contingut per inundar el mercat gràcies a totes les seves marques, productores i empreses associades a tot el món. La companyia se situa al mateix nivell que Netflix i Amazon tant en expectatives com en ambició d'aglutinar un públic que no marxi en cap circumstància de la seva plataforma per trobar un gènere o un altre. La batalla està servida. El tauler de joc, l'espectador.

