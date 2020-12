«Em van afegir a un grup d'Instagram, em van oferir com a prostituta i anaven discutint què em farien»

el març passat vaig ser victima de ciberassetjament sexual per instragram. Em van afegir a un grup, em van oferir com a prostituta, amb fotografies meves editades i els membres del grup anaven discutint què em farien (violació inclosa). Fa una setmana això es va reptir: (fil) 👇🏻 — lena farré (@lena_farre) December 9, 2020

La primera vegada vaig denunciar-ho a Mossos. Aquest cop també. El format és el mateix: un compte fals crea un grup, afegeix nois i alguna noia i assetja. Quan acaben o es senten amenaçats, borren missatges i el grup. Per sort, abans faig captura de pantalla.

👇🏻 pic.twitter.com/j7UfaGh7XA — lena farré (@lena_farre) December 9, 2020

Com actuar pateixes violència a través de les noves tecnologies?

Els Mossos d'Esquadra recomanen:



No et sentis culpable: recorda que tu no podies saber les males intencions de l'assetjador. Per tant, l'únic que està cometent un delicte, l'únic culpable, és l'assetjador.



No destrueixis les proves de l'assetjament: converses, correus, fotos. És important conservar aquestes proves perquè li serveixin a la policia per trobar l'assetjador i demostrar el delicte.



Demana ajuda a una persona adulta.



Pren mesures legals. Denuncia. Col·labora amb els teus pares o amb una persona adulta de confiança a l'hora de posar la denúncia. Això és important per posar fi a la situació d'assetjament.

"El març passat, els primers dies de confinament, vaig veure que m'havien afegit a un grup d'Instagram. En la conversa, on hi havia fotos meves, em presentaven com una prostituta i anaven dient el que em farien. Hi havia un compte fals que feia les preguntes i un noi que li contestava. No estaven sols, també hi havia altres persones, però cap d'elles participava". Lena Farré, de 17 anys, descriu amb aquestes paraules la situació d'assetjament que va viure mesos enrere i que fa pocs dies s'ha tornat a repetir."La setmana passada, estava a classe, i vaig tornar a veure que m'havien afegit a un grup similar on hi havia gent del meu institut. El compte que interactuava era diferent, però podria ser que fos el mateix que el primer cop", explica a Adolescents.cat, l'espai per a públic jove de. A la conversa, de nou, la tractaven de prostituta i li feien comentaris sexuals com els que podeu veure en els tuits que ha publicat.La Lena ha decidit tornar a explicar el seu cas públicament – ja ho va fer mesos enrere - per generar consciència i perquè les denúncies que ha interposat no quedin en res. La jove ha portat els dos casos a comissaria, però lamenta que en la primera ocasió li restessin importància."Quan vaig acudir als Mossos per primera vegada la resposta va ser que ho denunciés a Instagram. Vaig sentir que tractaven el meu cas amb menyspreu i no vaig saber res més de la denúncia, va quedar en l'oblit", ens explica. Aquest segon cop, però, assegura que el tracte que ha rebut per parts dels Mossos ha estat professional i que li han promès investigar i mantenir-la informada sobre la seva denúncia.I què diria la Lena a qui presencia aquest tipus de situacions? "Els hi diria que no callin, ho intentin aturar i no segueixin el corrent a les persones que estan assetjant. Que reaccionin, que no ho deixin passar i que no s'ho prenguin com una broma".

