Govern, executiu espanyol i AMB signen un protocol per construir 1.206 habitatges públics de lloguer assequible

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han signat un protocol per promoure 1.206 habitatges de lloguer assequible per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat en els 35 municipis de l'AMB, sense incloure Barcelona.L'acord contempla una dotació de recursos que es concretarà en els convenis anuals derivats dels diferents Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha celebrat l'establiment de les bases de la "col·laboració" entre les administracions, però ha lamentat que el protocol no inclogui una quantificació dels recursos destinats a aquesta matèria.Per la seva banda, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Abalos, ha assegurat que Catalunya rebrà gairebé 300 milions d'euros per augmentar el parc públic d'habitatge, la rehabilitació i la regeneració. "Suposa quasi dos terços del què s'havia contemplat fins ara per tot Espanya", ha manifestat.En concret, prop de 220 milions d'euros es destinaran al programa de recuperació econòmica i social en entorns residencials. Cinc milions s'invertiran en la sostenibilitat i digitalització dels edificis de l'Administració Pública a escala autonòmica i local; 17 milions en el desenvolupament del pla d'habitatge per al lloguer sostenible i 54 milions en el pla d'habitatge vigent."Hem de ser més proactius en un país que té un parc d'habitatge lamentable, per sota de la mitjana europea i és un reflex de l'abandonament de les polítiques públiques en matèria d'habitatge i el desmantellament del parc aconseguit amb la solidaritat de tots", ha criticat Abalos.En aquest sentit s'ha referit també el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha reconegut que el desenvolupament de polítiques de lloguer social condiciona les capacitats de les administracions, però és "absolutament necessari". Així mateix, ha reclamat un reforç de les polítiques d'habitatge per tal que aquestes siguin "molt més potents".El vicepresident executiu de l'AMB, Antoni Balmón, també ha destacat la importància de l'habitatge de lloguer assequible i ha remarcat la necessitat d'apostar per una rehabilitació "extensiva". "El conveni implica millorar les expectatives, poder créixer i fer més oferta per ajudar a les persones que ho necessiten", ha mantingut.L'entitat preveu invertir 1.200 milions d'euros en sis anys en habitatge assequible i 500 milions més en rehabilitació extensiva. "Això vol dir motor social i motor econòmic, tan important i tan necessari també en la situació actual", ha resumit.El protocol signat aquest divendres preveu promoure habitatge de lloguer assequible en les zones amb un mercat "tensionat", com l'AMB, on es concentra el 42% de la població catalana. Els habitatges construïts s'ubicaran en terrenys de titularitat de l'AMB o d'empreses vinculades, qualificats per a ús residencial i dotacional i tindran una renda limitada.L'acord forma part de la signatura de pactes específics del Ministeri de Transports amb diferents administracions territorials per col·laborar en el foment de la promoció d'habitatge de lloguer assequible i social per facilitar l'accés a un habitatge digne. En aquest sentit, el ministeri va signar un altre protocol amb l'Ajuntament de Barcelona per col·laborar en la promoció de 3.614 habitatges destinats a lloguer assequible o social.La setmana que ve, el ministeri subscriurà també cinc acords més per a la promoció d'habitatge de lloguer social o assequible en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018 – 2021. En concret, es tracta d'un acord a Barcelona per a promoció de 32 habitatges; tres acords a Sitges per a la promoció de 175 habitatges, i un acord a Torrelló per a la promoció de sis habitatges.

