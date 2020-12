Juan Carlos Losada: «La frase 'antes roja que rota' encara impregna la mentalitat de l'exèrcit espanyol»

"La majoria dels oficials joves que es formen a les acadèmies no són tan reaccionaris com els autors dels manifestos"

"Un senyal dels canvis que s'han produït a l'exèrcit és que ara ningú sap els noms dels capitans generals"

"El més intel·ligent per la Corona és ignorar cartes i manifestos, que pretenen que el rei es posicioni"

En pocs dies, diversos posicionaments de militars retirats han posat l'exèrcit en primer pla. Primer va ser un xat on es proferien insults i amenaces, com la d' "afusellar 26 milions de fills de puta" . Després van venir dos manifestos enviats al rei, un d'ells fent seu el discurs de Vox durant la moció de censura de Santiago Abascal i l'altre on s'hi denunciava la "degradació de la democràcia" . El denominador comú era l'atac frontal contra un govern espanyol que havia pactat amb l'extrema esquerra i el separatisme.Juan Carlos Losada és especialista en la matèria. Va ser alumne de l'historiador Gabriel Cardona, un dels fundadors de la Unió Militar Democràtica (UMD), l'associació d'oficials creada a les darreries de la dictadura. Acaba de publicar El ogro patriótico. Los militares contra el pueblo en la España del siglo XX (Pasado y Presente), on fa una panoràmica de les forces armades espanyoles de finals del XIX a l'actualitat. En la seva bibliografia destaca Ruido de sables, que va escriure amb un altre ex-UMD, Juli Busquets.- No, no hem de ser alarmistes. Els dos manifestos que han sortit els signen militars retirats. Seria molt diferent si passés com a la Transició, amb pronunciaments per part de militars en actiu. Això per començar. Ni el context internacional té res a veure amb el que hi havia fa quaranta anys. Els posicionaments delaten, en tot cas, la mentalitat reaccionària dels autors.- No hi ha un risc d'un cop d'estat. El militar és un funcionari que sap que viu del seu sou. No s'arriscarà a res que posi en perill la seva feina i el seu sou.- Estem parlant majoritàriament de militars d'edat que van ser formats durant el franquisme. És normal que els militars tinguin una mentalitat més conservadora que la que impera a la major part de la societat. Això passa a tot arreu. Pensem que és l'única professió on s'ensenya a morir i a matar. Els valors amb què estan formats aquestes persones és diferent a la resta de la societat. Però la majoria dels oficials joves que es formen a les acadèmies no són tan reaccionaris com aquests. Poden ser més conservadors que la mitjana de la societat, votaran en la seva majoria a formacions ubicades a la dreta, però no crec que suposin un perill per a la democràcia.- Durant molts anys, l'imaginari de l'exèrcit espanyol va estar molt marcat per la pèrdua de les darreres colònies el 1898. Molt tancat en ell mateix, no va entendre les transformacions produïdes en la societat civil. Va restar al marge dels canvis en el moviment obrer, dels moviments intel·lectuals o dels regionalismes. I va generar un sentiment d'hostilitat envers aquests corrents.- Sí, perquè l'exèrcit espanyol només recollia derrotes en plena era del colonialisme i l'imperialisme, fet que va generar un profund complex d'inferioritat. Les úniques batalles que va poder guanyar van ser les que els van enfrontar als vaguistes, als descalços que deia Valle Inclán i als qui mantenien posicions que per a ells eren herètiques. La guerra del Marroc va marcar la mentalitat de Franco i de molts oficials d'aquella època i la Guerra Civil consolida una ideologia contrarevolucionària, catòlica i parafeixista.- Ha canviat bastant, per sort. Jo recordo quan en els anys vuitanta estàvem pendents del que deien els capitans generals. Alguns ens sabíem tots els seus noms. Un senyal dels canvis que s'han produït és que ara ningú sap els noms dels capitans generals. Són uns funcionaris que tenen armes.- A l'exèrcit espanyol no hi ha lideratges en aquests moments. Tinguem en compte que els noms que esmenta provenien de l'èpica de la Guerra Civil. Actualment, la major part de les accions dels militars estan relacionades amb el seu paper en forces d'interposició i en missions de les Nacions Unides. Hi ha militars prestigiats però no hi ha un líder militar amb capacitat d'arrossegar suports o que pugui esdevenir una alternativa política. Cap partit d'extrema dreta pot ara invocar el cognom d'un militar perquè no existeix.- Segur que tenen simpatitzants, però són anònims. El que sí que hi haurà és uniformats que conservaran retrats seus, posem per cas.- Tradicionalment, ha estat l'Armada la que sempre ha preservat una tradició més aristocràtica. En la Guerra Civil, a més, és la que va patir més assassinats per part dels milicians. En un altre costat hi hauria l'Aire, que és un cos més tecnificat, amb més presència d'enginyers i professionals preparats. Els oficials de l'Aire han estat més proclius als canvis. Però és clar, dins del franquisme, els matisos eren mínims. Tots eren reaccionaris.- Aquests manifestos pretenen aconseguir que el rei es posicioni d'alguna manera. Però la Corona no caurà en la trampa de fer-los cap gest de complicitat en absolut. Crec que el més intel·ligent per part de la Corona és ignorar-los.- Jo crec que qualsevol manifestació, ni que fos de rebuig, seria donar-li més importància.- Per converses que jo he mantingut amb militars propers a les posicions de Vox, veig que el que hi ha és un sentiment de revengisme que creuen veure en l'esquerra. Tampoc he vist, en aquesta àrea més conservadora, militars que, com feien molts durant la Transició, rebutgin expressament la democràcia.- Díez Alegría va ser el predecessor de Gutiérrez Mellado, que va ser el que va pilotar la transició democràtica dins de l'exèrcit. Era l'únic comandament important que no era reaccionari. Evidentment, provenia del règim. No era un home d'esquerres. Va entendre, junt amb uns pocs més, tot i que eren franquistes de cor, que s'havia d'anar cap a una democràcia. Va actuar amb decència. No sempre amb justícia, perquè no es va rehabilitar els comandaments de la UMD. Com tampoc, si parlem de la Transició, es va castigar els torturadors, que van quedar impunes després de la llei d'Amnistia.- Sens dubte. Aquella frase que hem escoltat tantes vegades, "antes roja que rota", continua impregnant la mentalitat de l'exèrcit espanyol. La ruptura de la unitat nacional és per a ells una cosa que no estan disposats a consentir. És el més sagrat. Una hipotètica ruptura de la unitat nacional seria el més dolorós. Val a dir que ho seria per pràcticament a tots els exèrcits, que defensen la integritat territorial dels seus estats. Abans ho era el terrorisme. L'"antes roja que rota" continua sent sagrada, agreujat en el seu moment pel que va suposar la pèrdua de les colònies, que ara ja queda molt enrere.- Home, en un cas hipotètic d'un procés cap a un referèndum que passés per uns canvis a la Constitució, l'exèrcit ho acceptaria? Potser sí. Però avui per avui, a ningú de l'exèrcit li agradaria.- A banda de per qüestions familiars, per ser alumne de Gabriel Cardona. En la meva època, la majoria d'estudiants érem molt progres i predominava l'interès pel moviment obrer i les transformacions socials. Poca gent s'interessava per una institució com la militar, com tampoc per la banca o l'Estat. Hi havia un buit i a mi em va atreure.- Això ha canviat molt. El valor aristocràtic s'ha diluït molt. Actualment, l'exèrcit es regeix pels coneixements tecnològics, d'enginyeria, d'idiomes, i s'exigeixen uns coneixements importants. L'ingrés a l'OTAN va servir perquè els oficials s'homologuessin als d'altres països i la formació no s'assembla gens a la de fa trenta o quaranta anys. Això no vol dir que per tradicions familiars o ambients no hi romanguin elements conservadors. Però en els plans de formació ja no hi ha apologia de les dictadures com podia haver fa trenta anys.- No. Home, podran connectar a través d'amistats o parentesc. La militar és una carrera molt endogàmica. Però no a través de la formació que reben.

