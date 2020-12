Els propietaris de la nau incendiada a Badalona no van denunciar l'ocupació «per una qüestió d'humanitat»

L'empresa propietària de la nau incendiada a Badalona admet que no va denunciar l'ocupació, tot i tenir-ne constància, "per una qüestió d'humanitat i per no empitjorar encara més la situació" de les persones que hi vivien. Amb tot, l'empresa assegura que no estava d'acord en què hi fossin perquè "no era un lloc adequat per viure".Ara, després de l'incendi, els propietaris asseguren que en cas d'haver-ho denunciat tampoc s'hagués resolt res: "Després d'un desallotjament segur que haguessin tornat a ocupar l'immoble". Segons expliquen en un comunicat, la propietat volia convertir l'antiga nau en un magatzem logístic que no es va arribar a desenvolupar. Primer la crisi i després la Covid-19, expliquen, van anar endarrerint el projecte.En el comunicat, els propietaris de la nau expliquen que en el moment de l'ocupació es va avisar els Mossos d'Esquadra per intentar fer un desallotjament pactat. Davant la negativa dels ocupants que havien "adquirit la possessió" de l'immoble, però, l'única via era denunciar-ho. Aquesta opció es va descartar "després de molts dubtes".L'empresa també reflexiona sobre "el tipus de societat" que permet que passin situacions com aquesta: "Aquestes persones no viuen allà perquè volen, sinó perquè estan en situació de vulnerabilitat o desprotecció. I, probablement, si no haguessin estat en aquesta nau, haurien anat a altres naus o ocupat habitatges particulars".La propietat admet la seva part de responsabilitat en no haver sabut trobar una solució per al col·lectiu que ocupava la nau, però avisa que tampoc els serveis socials de l'Ajuntament van saber-ho fer. "Són les administracions les que han d'afrontar un problema real a la nostra societat", assegura.En aquest sentit, l'empresa apunta a dues gran línies d'actuació: la lluita jurídica contra l'ocupació de propietats privades i fer front al "drama social de la immigració il·legal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor