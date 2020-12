La Fiscalia manté oberta la investigació contra Joan Carles I malgrat el pagament de 680.000 euros

La Fiscalia manté oberta per ara la investigació contra Joan Carles I tot i el pagament dimecres d'uns 680.000 euros per part del rei emèrit per mirar de regularitzar la seva situació tributària. El ministeri fiscal té previst examinar la declaració presentada per Joan Carles, però mentrestant el seguirà investigant per l'ús de targetes de crèdit opaques, un cas que afecta altres membres de la família reial.Concretament, la Fiscalia vol veure si la declaració presentada per Joan Carles és "espontània, veraç i completa", en el marc de la investigació que hi ha oberta a dia d'avui al Tribunal Suprem. El ministeri públic va informar fa unes setmanes el rei emèrit que l'estava investigant per l'ús d'aquestes targetes black. Joan Carles va pagar dimecres 678.393 euros, però la Fiscalia té dubtes que el pagament s'hagi fet de manera "espontània".L'advocat del rei emèrit, Javier Sánchez-Junco, va dir dimecres que el Joan Carles havia presentat la declaració "sense requeriment previ" per regularitzar la seva situació tributària. Joan Carles "continua a disposició" de la Fiscalia per qualsevol tràmit o actuació que consideri oportuna. El rei emèrit es troba fugat als Emirats Àrabs Units des de l'estiu, i ni la Moncloa ni la Casa Reial han donat cap explicació.

