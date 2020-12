Arxivada la causa contra Camps i alts càrrecs valencians per la visita del Papa

El Jutjat d'Instrucció número 5 de València ha ordenat arxivar de manera provisional la causa oberta contra l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps i altres càrrecs de l'administració -entre ells el que va ser vicepresident del Consell Víctor Campos i el bisbe auxiliar de València Esteban escuder- per presumptes irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies (FVEMF) per a la visita del Papa Benet XVI a la ciutat el 2006.En la causa figuren també el representant legal de la fundació, Francisco Javier Jiménez; el secretari de l'Arquebisbat, Antonio Corbí; Enrique Pérez Boada, comissionat de la visita de Benet XVI, i Henar Molinero, secretària general de la fundació.Així consta en un acte en el qual es recorda que el jutjat investigava des de 2016 si es van cometre delictes de prevaricació i malversació en els contractes subscrits entre diverses mercantils i la FVEMF per a la visita del pontífex a la capital del Túria. Conclosa la instrucció, les defenses dels investigats van sol·licitar l'arxivament de la causa, mentre que la Generalitat Valenciana va demanar la incoació de procediment abreujat.El fiscal va demanar seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos i Enrique Pérez Boada, d'una banda, i monsenyor Escudero, Antonio Corbí Copoví i Francisco Javier Jiménez, d'un altre, i ha advocat pel sobreseïment provisional per Henar Molinero. Ara, el jutjat ha decidit arxivar la causa.Entre altres arguments, assenyala que "cap indici s'ha desprès al llarg de la investigació sobre que els funcionaris públics que tenien a la seva disposició els fons públics haurien sostret aquests, se'ls haguessin apropiat o haguessin consentit que altres els sostraguessin o s'apropiessin".A més, considera que no hi ha cap indici que els dos milions d'euros que es van aportar a la fundació "s'haguessin aconseguit mitjançant el desviament irregular d'una partida pressupostària de fons públics, com s'afirma en l'escrit del Fiscal i, sobretot, res ha quedat indiciàriament provat que fa a l'element subjectiu del tipus, aquest és, l'ànim de lucre que hauria d'estar present en el moment de desenvolupar la conducta".