El TSJC respon a Albiol que no hi ha denúncies per cap delicte a la nau incendiada a Badalona

El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) de Badalona ha sortit al pas de les consideracions que ha fet l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre la nau incendiada aquest dimecres al barri del Gorg. Albiol va assegurar aquest dijous que en els darrers tres anys a l’interior de la nau s’hi duien a terme activitats il·lícites, com ara venda de droga . Avui el TSJC aclareix que no disposa de cap atestat de cap cos policial que posi de manifest l'existència de fets delictius a l'interior de l'immoble.El TSJC també assegura que no hi havia cap denúncia per usurpació de la nau i, per tant, cap jutge tenia possibilitat d'emetre una eventual ordre de desallotjament. En un comunicat l'alt tribunal també ha sortit al pas de les declaracions d'Albiol d'aquest divendres . L'alcalde explicava que el 19 d'octubre va enviar una carta al jutjat de Badalona on demanava "permís perquè l'Ajuntament pogués entrar a la nau per resoldre els problemes d'incivisme, higiene, convivència, insalubritat i condicions de vida de les persones que hi havia a dins". Albiol, a més, denunciava que no havia rebut resposta.Ara el TSJC argumenta que la carta, que va rebre el jutge degà de Badalona, era "extrajudicial". "En cap cas, no hi havia ni denúncia ni escrit formal que permetés l'acció judicial d'acord a les mínimes exigències processals que habilitarien la intervenció d'un jutge o jutgessa", diu l'alt tribunal.També argumenta que els jutjats del partit judicial de Badalona no tenen cap competència en matèria de condicions d'higiene o salubritat. "El desallotjament per aquests motius és competència dels jutjats de Contenciós", explica. "Els jutjats contenciosos de Barcelona no han rebut cap petició d'intervenció per part de l'ajuntament de Badalona per raons d'emergència sanitària o altra", afegeix.

