Bernat Solé: «L'acusació de la Generalitat a independentistes? No hem de participar de la repressió»

"[Sobre el fet que la Generalitat exerceixi l'acusació particular contra militants independentistes] Mai hem de sentir-nos arrossegats per la repressió"

Bernat Solé, al seu despatx, a la conselleria d'Exteriors Foto: Adrià Costa

El conseller Solé, en una moment de la conversa a la seu d'Exteriors Foto: Adrià Costa

"Tenim clar que celebrarem unes eleccions en plena pandèmia i han de ser plenament segures"

Bernat Solé durant la conversa amb NacióDigital Foto: Adrià Costa

"El que cronifica el conflicte és la incapacitat de diàleg, i ho hem vist quan l'estat espanyol no ha aportat cap solució"

Retrat de Raül Romeva al despatx de Bernat Solé al Departament d'Exteriors. Foto: Adrià Costa

"ERC sempre està disposada a parlar de pactes amb tothom que sigui sobiranista"

Bernat Solé Foto: Adrià Costa

"El cas de l'expedient a Alfred Bosch? Les decisions complicades requereixen temps i una bona anàlisi"

Bernat Solé Foto: Adrià Costa

Altres notícies que et poden interessar

Bernat Solé (Agramunt, 1975) té com a prioritat fer que les eleccions del 14 de febrer es puguin celebrar amb totes les garanties. La competència de processos electors penja de la conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Però abans d'aquesta data, Solé s'enfronta a un judici per la col·laboració amb la votació de l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt. Dilluns compareixerà davant del tribunal, al TSJC, acompanyat de la cúpula d'ERC.En aquesta conversa amb, el conseller fixa posició sobre la causa judicial que l'afecta i també valora el paper que ha de jugar la Generalitat en els processos oberts contra manifestants independentistes, motiu de controvèrsia pel paper de l'administració com a acusació particular. Més enllà de la carpeta judicial, Solé desgrana en l'entrevista els preparatius dels comicis del febrer, respon al debat obert al Govern en relació a l'expedient d'Alfred Bosch -el seu predecessor en el càrrec- i defensa l'estratègia negociadora amb l'Estat del seu partit.- Estic tranquil perquè ser al costat de la ciutadania no pot ser considerat un acte de desobediència. Evidentment, el tribunal té l'última paraula, però jo vaig fer el que havia de fer.- Com la majoria d'alcaldes i alcaldesses del país, davant d'un acte multitudinari com va ser l'1 d'octubre, vam ser al costat de la ciutadania. I això no hauria de ser motiu de delicte. L'1 d'octubre no és de cap alcalde ni alcaldessa, representa la capacitat de conjurar-nos entre ciutadania i institucions per fer possible que la gent pogués decidir el seu futur lliurement.- No considero que ser al costat de la ciutadania sigui un acte de desobediència. Al contrari, vaig obeir una majoria d'aquest país que vol decidir el seu futur lliurement. I en cap moment considero que això sigui un delicte.- El que no entenc és que estiguem davant d'una causa general contra l'independentisme i, per tant, el que reitero és que un conflicte polític s'ha de resoldre políticament i mai des de la judicialització. La solució passa per una via política, per una via negociada. Tots els conflictes polítics, tard o d'hora, s'han resolt a través de la negociació i el diàleg i mai judicialitzant-los, perquè això ens porta a la confrontació.- Defensem que no hem de participar d'aquesta causa general, en aquest estat de repressió. Els fets que siguin denunciables s'han de denunciar, però mai hem de sentir-nos arrossegats per la repressió.- Mai una causa general contra l'independentisme, mai un estat de repressió, ens pot fer entrar en contradiccions. Mai un Govern de la Generalitat ha d'entrar en contradiccions i, per tant, el que hem de fer és fer front a aquesta situació d'una manera conjunta i coordinada contra aquesta causa general que descric.- Vull esperar que el Departament d'Interior i també el conjunt del Govern actuarà amb coherència i amb valors democràtics. I, per tant, vull creure que es prendrà la millor decisió.- Som un Govern i, per tant, el Govern prendrà les millors decisions.- Permeti'm posar èmfasi en totes aquelles possibilitats, en tots aquells escenaris, en què es poden mantenir les eleccions.- Sí, correcte. A dia d'avui el departament treballa fermament perquè el 14 de febrer puguem celebrar les eleccions segures, on es garanteixi el dret a vot de tothom, unes eleccions plenament legítimes. I, per tant, ens hem de dotar de tots aquells instruments i protocols que ens permetin assolir aquests objectius. La situació epidemiològica ha ser l'únic element que pugui posar en perill, de forma excepcional, la celebració de les eleccions.- Precisament, amb la voluntat d'estendre la mà a les formacions polítiques, perquè l'observació internacional ens demostra que en aquells països on hi ha hagut consens les eleccions han estat més ben percebudes per la ciutadania i la participació ha estat més alta, el primer que hem fet ha estat vincular les decisions a la mesa de partits per buscar el diàleg. És evident que la decisió final la té el Govern, però si aquesta decisió porta al darrere un consens entre partits, molt millor.- Ja tenim molt camí avançat. En l'última mesa de partits ja es va demostrar que, en els elements importants, tenim consens. Ara cal afinar aspectes tècnics que van sorgir a la reunió i que han de servir per millorar els protocols. Tenim clar que celebrarem unes eleccions en plena pandèmia i han de ser plenament segures.- No és que quedi aparcat, el mateix Procicat ja representa l'expertesa del Govern. Hi ha representats els departaments amb el seu bagatge i coneixement. Per tant, prenem en consideració la proposta del Síndic, però ja diem que el mateix Govern disposa d'aquesta expertesa.- Sí. De fet, abans de plantejar-nos la reforma de la llei electoral necessària per aquest plantejament, el que cal veure és què ens aporta la celebració d'unes eleccions en més d'un dia. Un cop valorat des del punt de vista sanitari, com que aquesta opció no ens aporta el que busquem per garantir unes eleccions segures, i les eleccions en un dia són el més semblant a uns comicis habituals, optem per la via escollida perquè no hem de tenir cap problema per garantir la seguretat dels votants.- Treballem perquè així sigui i, a dia d'avui, no tenim cap indici objectiu per tal de posar-les en dubte.- El que sento és que la manera d'avançar cap a la República catalana, tot fent front a la repressió, passa per una unitat estratègica. El fet que ens hàgim posat d'acord per impulsar una llei d'amnistia demostra aquesta capacitat d'entendre'ns. Aquests són moments en què és més important posar sobre la taula allò que ens uneix que allò que ens separa.- ERC sempre s'ha mostrat predisposada a acordar estratègies, a recórrer aquest camí conjuntament. I també és evident que ERC posa en valor la diversitat del moviment independentista, com no pot ser d'una altra manera.- El que cronifica el conflicte és la incapacitat de diàleg, i ho hem vist quan l'estat espanyol no ha aportat cap solució. Nosaltres insistim en el fet que tots els conflictes polítics es resolen des de la negociació i és del diàleg. I treballem per aquesta taula de negociació, per posar-hi aquesta llei d'amnistia i aquest referèndum acordat.- Hem de ser capaços de fer valer les fortaleses que tenim, cadascú des del seu àmbit polític. I si posem aquestes fortaleses sobre la taula, podrem avançar. Els retrets no ens porten enlloc, ens debiliten. Hem de treballar per una estratègia conjunta i deixar de banda els retrets.- ERC sempre està disposada a parlar de pactes amb tothom que sigui sobiranista. Tot allò que ens permeti avançar cap al sobiranisme, cap a la capacitat de decidir el nostre futur lliurement, ha de ser motiu d'acords.- Si l'independentisme té un suport majoritari a les urnes, i el 14-F en tenim l'oportunitat, l'Estat es veurà obligat a asseure's i a aportar solucions.- Tot allò que serveixi per internacionalitzar el conflicte és bo. ERC valorarà quin paper ha de tenir en l'acte i sempre tindrem en compte tot el que ens permeti avançar d'una forma conjunta. El que formi part d'una estratègia electoral o partidista, ha de quedar emmarcada en l'àmbit de partit.- En aquells espais en què ens sentim plenament representats i hi són presents els objectius estratègics que abans comentava, hi serem sempre.- ERC ha demostrat d'una forma molt clara que, davant de situacions com aquestes, pren decisions. En aquest cas, el conseller va dimitir. La dimissió és una prova d'aquest posicionament que té ERC. La decisió que ha de prendre el Govern ha de ser fonamentada i amb el màxim d'informació i possible. Decisions complicades requereixen temps i una bona anàlisi.- El Govern som un tot. Les decisions que es prenen al Govern són decisions preses per tot el Govern.- No és qüestió de valorar quin pesa més o menys. S'han d'analitzar els informes i, si cal algun tipus d'aclariment de l'àmbit jurídic, s'ha de demanar, perquè la decisió és prou important.- El que diem nosaltres és que la decisió ha de ser molt meditada. Si cal demanar més informació, es demanarà.- Cal una bona anàlisi, insisteixo. És el que estem fent i estic segur que prendrem la millor decisió.- Fem un flac favor a la funció pública quan posem etiquetes als departaments o organismes que acaben elaborant els informes. Per sort, el Govern de la Generalitat té una funció pública compromesa amb el país i essencialment professional. I això ho posem en valor, també la seva objectivitat. I defugim posar etiquetes a un informe o un altre. No serveix de res.- No hi han intervingut ni hi han d'intervenir, com no pot ser en un Govern que es vol mostrar essencialment transparent.- Prendrem la decisió conjuntament al Govern i serà la millor decisió.- És aviat per imaginar possible escenaris. El nostre projecte polític garanteix els pilars fonamentals d'un idea republicana, com el benestar, la igualtat d'oportunitats, el feminisme i un model econòmic i social sostenible. Aquests grans valors els posarem a disposició de la ciutadania.- Avui soc conseller i tinc molta feina encara a fer. Aquesta és la màxima prioritat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor