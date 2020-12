Els comuns creuen que els catalans hauran de triar entre un Govern liderat per Borràs o Albiach

El cap de campanya d'En Comú Podem, David Cid, ha assegurat aquest divendres que els catalans han d'escollir entre un Govern liderat per la presidenciable dels comuns, Jéssica Albiach, o la de JxCat, Laura Borràs. En roda de premsa, Cid ha defensat que després del 14-F "només hi ha dues opcions reals": o un govern entre JxCat i ERC o un del "canvi" liderat per En Comú Podem.Cid, que ha evitat concretar si donaria suport a un govern liderat en solitari pel cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat que els comuns tenen un projecte de país "antagònic" amb JxCat i ha opinat que els catalans hauran de triar entre "Albiach o Borràs". Per fer-ho possible, Cid ha demanat a la gent a "atrevir-se a votar diferent" i a mirar al "futur".Cid ha manifestat que davant la crisi econòmica i sanitària que pateix el país fruit de la covid-19 és "fonamental" situar com a "prioritat" el blindatge de la sanitat pública i afrontar la situació d'atur i crisi. Per això, ha demanat a l'electorat que "votin diferent" i confiïn amb els comuns "per primera vegada".El dirigent dels comuns ha explicat que plantegen la precampanya electoral, que s'allargarà fins a la dissolució del Parlament, tenint en compte que el 2020 ha estat un any "complicat" on per "primera vegada" s'han fet les coses de forma diferent. "Aquest any molts han descobert que els serveis públics són fonamentals", ha explicat. També ha dit que cal deixar enrere una "dècada perduda del procés". "Es pot confiar amb nosaltres. Votem mirant al futur i no al passat", ha destacat.Cid ha recordat que el moviment del 15-M va arribar a l'Ajuntament de Barcelona, a d'altres consistoris catalans i al govern espanyol. Ara, ha dit que és necessari que a la Generalitat hi hagi un govern composat per les "forces del canvi" amb aliança amb altres institucions.En Comú Podem ha explicat que el 14-F tindran un paper els 12.000 joves que votaran per primera vegada i han explicat que la campanya també es dirigirà a ells. Ha defensat que Catalunya pot tenir una presidenta i que serà la "primera vegada" que la gent que se sent d'esquerres i progressista podrà votar una candidata dona.Finalment, han explicat que la precampanya tindrà una dimensió al carrer amb una "gran presència" a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, Girona i Lleida. "Ens adrecem als que han votat comuns a les eleccions espanyoles i els convidem a fer-ho a les catalanes", han apuntat. També han explicat que tindran una presència "important" a les xarxes socials.Coincidint amb l'inici de la precampanya, els comuns han llençat a través de les xarxes socials un vídeo d'Albiach on es presenta com a candidata. També cartells amb la fotografia d'Albiach i el lema Sempre hi ha una primera vegada.

