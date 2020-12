La Generalitat duplica en un any els serveis per a dones en situació de violència masclista

La Generalitat ha intensificat els seus esforços durant el 2020 en la lluita contra la violència masclista . Aquest mes de novembre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en funcionament 3 nous serveis d’intervenció especialitzada en violència masclista (SIE): a Figueres (Alt Empordà), Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Occidental). Amb aquests 3 nous serveis, es dupliquen en un any el nombre de recursos, passant de 8 SIE a principis de 2019 a 16 a finals de 2020.Els serveis d’intervenció especialitzada compten amb un equip de professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec. Actualment a Catalunya hi ha 16 SIE. Els tres que s’han inaugurat aquest novembre (Terrassa, Sant Boi de Llobregat i Figueres) i els 5 que van entrar en funcionament al febrer d’aquest any (Barcelonès Nord, Vilanova i la Geltrú, Catalunya Central-Manresa, Granollers, Sabadell), que es van afegir als 8 existents l’any 2019 (Baix Llobregat, Mataró, Catalunya Central-Igualada, Gironès, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Alt Pirineu).L'accés a aquest servei es fa per iniciativa de les mateixes dones o a través de laa, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones.Durant l’any 2019, els SIE d’arreu de Catalunya van atendre 4.933 dones. Des de l’1 de gener de 2020 a 15 de novembre, els SIE ja han atès 6141 dones i 1412 fills i filles.A més de l’increment de SIE, Treball, Afers Socials i Famílies ha quadruplicat enguany el nombre de places als serveis residencials per a dones i els seus fills i filles, cosa que ha permès acabar amb la llista d'espera per a optar a un servei residencial. Així, s'ha passat de nou Serveis Substitutoris de la Llar amb 36 places a 39 serveis i 156 places.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat que durant el 2021 obrirà tres serveis per a homes agressors per treballar les noves masculinitats i amb l'objectiu de prevenir les violències masclistes.Aquesta iniciativa, que començarà en fase pilot, comptarà amb l'assessorament i acompanyament d'un comitè d'expertes i experts i hi participaran homes de forma voluntària. Es treballarà amb l’agressor sempre que el cas no estigui judicialitzat, amb l’objectiu d’anar a l’arrel del problema de la violència masclista, abordant-lo des de l’altra cara.La direcció general d'Igualtat del departament treballa en l'àmbit de la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa. En aquest sentit, acompanya les empreses en la confecció dels protocols obligatoris contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, formació de les persones de referència i assessorament a les empreses i treballadores, a banda d’una tasca de coordinació amb la Inspecció de Treball.També s'ha elaborat una Enquesta sobre assetjament sexual i per raó de sexe a dones d'origen estranger treballadores de la llar i de la cura.D'altra banda, la xarxa d'atenció a les 69 oficines de treball del SOC per a dones en situació de violència masclista ha atès 3.217 dones, des de la seva creació, el juny de 2019, i fins a 1 de novembre de 2020.El passat març el departament va presentar elamb l’objectiu d’establir un marc de cooperació i un circuit d'intervenció entre les diferents professionals per prevenir, detectar i intervenir davant de situacions de matrimonis forçats i garantir que cap dona que viu a Catalunya en sigui víctima. Durant el 2020 s'hauran format 120 professionals de diferents àmbits (educatiu, salut, cossos de seguretat, serveis socials, immigració i acollida, etc.).D’altra banda, quan acabi l'any, la direcció general de Serveis Socials del departament haurà format 472 professionals de les 33 àrees bàsiques de serveis socials de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre i Girona, en perspectiva de gènere per a la millora de la intervenció en casos de violència masclista.Per la seva banda, la direcció general d'Acció Cívica i Comunitària ha realitzat durant l'octubre i el novembre els cicles de seminaris web "La prevenció de les violències masclistes en la infància i l'adolescència" (amb 154 participants) i "Construint espais comunitaris lliures de violències masclistes" (amb més de 200).Per a més informació:

