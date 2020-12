La preinscripció escolar del curs vinent serà del 15 al 24 de març a infantil i primària

Altres notícies que et poden interessar

La preinscripció escolar per al curs 2021-2022 serà del 15 al 24 de març del 2021 al segon cicle d'educació infantil i primària i del 17 al 24 de març a secundària. El procediment es tornarà a fer de forma telemàtica, com ja es va fer per aquest curs a causa de la pandèmia, i es donarà el suport necessari a les famílies que no disposin dels mitjans necessaris, segons ha informat aquest divendres el Departament d'Educació.Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el període anirà de l'11 al 17 de maig per a batxillerat i cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny i del 25 al 31 de maig per a cicles de grau superior i d'arts plàstiques i disseny.Educació ha explicat que amb aquest avançament informatiu els centres podran tenir una "aproximació" per preparar la propera preinscripció. La concreció de les dates de matriculació i de preinscripció de la resta d'ensenyaments es farà a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DGC) de la resolució que regula el procés.

