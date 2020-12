El Banc d'Espanya rebaixa l'efecte dels fons europeus que preveu el govern espanyol

Els fons europeus impulsaran l'economia espanyola el 2021, però no tant com preveu el govern de Pedro Sánchez. Almenys així ho creu el Banc d'Espanya (BdE), segons les previsions que ha presentat aquest divendres. La institució preveu que l'efecte dels fons europeus faci augmentar el PIB augmenti en 1,3 punts l'any vinent, i no els 2,6 punts que preveu l'executiu espanyol.La discrepància entre l'organisme i La Moncloa rau en el pronòstic del BdE sobre la capacitat d'absorció de fons per part del teixit productiu espanyol. A Espanya li corresponen 72.000 milions en subvencions entre el 2021 i el 2023, dels quals 26.000 milions es desemborsarien l'any vinent.Però el supervisor calcula que l'any vinent només es podran absorbir el 60% dels fons comunitaris, atès l'històric escàs grau d'absorció de les inversions de la UE per part de l'Estat, del 30%. L'executiu de Sánchez confia a captar el 80% dels fons corresponents a l'any vinent.El Banc d'Espanya sí que confia que s'assoleixi aquest llindar d'aprofitament en el conjunt del període 2021-2023. De mitjana l'organisme preveu un aprofitament del 82% dels fons provinents de la Comissió Europea; mentre que l'executiu espanyol aspira a aprofitar el 100% dels fons.El 2021, l'any en què es preveu l'arribada de les vacunes contra la Covid-19, no serà segons el Banc d'Espanya l'any de la recuperació dels nivells de riquesa anteriors a la pandèmia. Serà el 2023 quan l'economia espanyola torni a un creixement econòmic com el que tenia abans de l'esclat del coronavirus.En qualsevol cas, després d'un 2020 catastròfic per a l'economia, el 2021 l'organisme estima un creixement del PIB del 7,2% que per l'efecte de les ajudes europees podria arribar al 9,8%.Cal recordar que aquest any l'economia va caure un 5,2% el primer trimestre i el 17,8% en el segon, coincidint amb la primera onada de la pandèmia. Després d'un repunt del 16,7% durant l'estiu, el creixement del quart trimestre de l'any es preveu pla per l'efecte de la segona onada.La institució preveu que l'economia de l'Estat caigui aquest trimestre un 0,8%, si bé en el millor escenari, sense nous rebrots, preveu fins i tot un avanç de l'economia del 0,6%. Per contra, si la pandèmia accelera, l'organisme fins i tot preveu una possible caiguda del 3% de l'economia en els darrers tres mesos de l'any.

