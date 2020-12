Bernat Solé s'enfronta a un any i mig d'inhabilitació per l'1-O

El conseller d'Exteriors, Bernat Solé, afronta aquest dilluns un judici per desobediència per haver permès l'1-O al municipi d'Agramunt quan n'era l'alcalde. El republicà afronta la vista oral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb "tranquil·litat" i assegurava en una entrevista aquest cap de setmana a NacióDigital que "estar al costat de la gent" no hauria de ser delicte. "L'1-O representa la capacitat de conjurar-nos entre ciutadania i institucions per fer possible que la gent pogués decidir el seu futur lliurement", manté el conseller. S'enfronta a un any i mig d'inhabilitació i a una multa de 24.000 euros per un delicte de desobediència.La Fiscalia sosté que el 7 de setembre, l'aleshores alcalde d'Agramunt va promulgar un decret d'alcaldia de suport al referèndum després que el Parlament n'aprovés la convocatòria a través de les lleis de desconnexió. La delegació del govern espanyol a Catalunya, que pilotava Enric Millo, va advertir a tots els alcaldes que tenien l'obligació d'impedir el referèndum. El Tribunal Constitucional (TC) va suspendre'l i Solé va ser advertit el 12 de setembre que impulsar la votació xocava amb les resolucions de l'alt tribunal. Pocs dies abans de l'1-O, l'alcalde va participar en un acte a favor de l'1-O i va cedir una escola municipal per poder votar i va prendre decisions per dificultar la feina de la Guàrdia Civil.El judici de Solé començarà a les 10h del matí i serà breu perquè només hi ha previstos tres testimonis. El tribunal estarà format pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, Maria Eugènia Alegret i Carlos Ramos, que serà l'encarregat de redactar la sentència. Barrientos ja va presidir el tribunal que va inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, fa pocs mesos, també per un delicte de desobediència per despenjar tard una pancarta del Palau de la Generalitat a favor de la llibertat dels presos polítics.Solé serà el segon alcalde que s'asseu al banc dels acusats per l'1-O. La primera va ser, aquest novembre, Montse Mindan, alcaldessa de Roses, acusada també per desobediència. Mindant va negar haver desobeït i va assegurar davant del jutge que no va fer res per facilitar el referèndum.

