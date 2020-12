Albiol aprofita l'incendi de Badalona per demanar que els ajuntaments puguin fer desallotjaments

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha comparegut aquest divendres davant dels mitjans per criticar les "ocupacions il·legals". Albiol ho ha fet després que aquest dimecres l'incendi en una nau ocupada per més de 150 persones al barri del Gorg s'incendiés provocant tres morts. "La vulnerabilitat no pot legitimar una ocupació il·legal, perquè pot acabar com la de Badalona", ha dit Albiol.L'alcalde ha aprofitat per reiterar la seva demanda perquè els ajuntaments disposin de més competències per poder desallotjar ocupacions. "O arran de la desgràcia i la calamitat es pren consciència que els ajuntaments no podem seguir lligats de peus i mans davant del fenomen de l'ocupació il·legal, o el que ha passat a la nau del carrer Guifré, demà podrà tornar a passar a qualsevol nau", ha afirmat.Albiol també ha sortit al pas de les explicacions dels afectats i ha defensat que ni s'ha tallat el subministrament elèctric ni el d'aigua a l'edifici. "És un disbarat, no tenim competència per fer-ho", ha defensat. També ha qüestionat la tesi que sosté que l'incendi el va originar una espelma que va caure. "He escoltat alguna de les persones que eren dins que afirmaven que estaven manipulant cables de la llum", ha dit.Durant la roda de premsa Albiol ha carregat contra els seus antecessors en el càrrec, Dolors Sabater (Guanyem) i Álex Pastor (PSC) per "desatendre" els conflictes vinculats a la nau ocupada. Albiol ha destacat que tot i que la nau estava en situació d'ocupació de 2008, no va ser fins al 2017 quan va començar a ser origen de problemes al barri, i ha defensat que des que va recuperar l'alcaldia, el maig passat, ha fet fins a 25 accions per intentar desallotjar l'antiga fàbrica. Entre aquestes accions, però, no n'ha detallat cap encaminada a trobar un allotjament alternatiu per a les persones que hi vivien."Fins la data que entro a governar de nou no consta cap tràmit urbanístic ni de seguretat a la nau", ha assegurat, assenyalant els seus antecessors. Entre aquestes accions, el 15 de juny es va iniciar un expedient per restablir la legalitat urbanística de la nau, segons ha detallat Albiol, actuant, ha dit, "de manera accelerada". El 8 de juliol es va rebre la informació sobre la propietat de la nau, el 31 d'agost es va fer l'informe tècnic i l'11 de novembre es va demanar restablir la legalitat urbanística sobre els usos, donat que la nau té qualificació d'ús industrial i no d'habitatge. "Se'ls va dir als propietaris que l'ús d'habitatge és il·legal per no tenir la llicència urbanística per canvi d'ús" apunta.Fa dos mesos, a més, es va fer una petició a la judicatura per a poder accedir a l'edifici i intervenir. El 19 d'octubre, Albiol va enviar una carta al jutjat de Badalona on demanava "permís perquè l'Ajuntament pogués entrar a la nau per resoldre els problemes d'incivisme, higiene, convivència, insalubritat i condicions de vida de les persones que hi havia a dins". A dia d'avui, però, denuncia que no ha rebut cap tipus de resposta al respecte.

