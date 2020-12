Marta Pascal intenta ara una aliança amb el PDECat de cara al 14-F

La líder del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, intentarà una aliança electoral amb el PDECat i altres actors polítics de cara a les eleccions del 14 de febrer. Segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, "cal una papereta que aglutini el catalanisme polític". També ha fet una crida a les forces que s'hi puguin sentir còmodes apel·lant a la "generositat i al sentit de país".Preguntada per si vol una coalició electoral, ha respost que el format no és l'important sinó que el projecte posi la recuperació econòmica i la disminució dels impostos com a prioritats. I ha defensat que cal abandonar la desobediència, la unilateralitat i la confrontació per posar en primer terme les prioritats de les persones. "Si som capaços de tenir el sentit de país que cal, tot es pot resoldre", ha afegit Pascal sobre la fórmula electoral de l'aliança que proposa.Pascal ha dit que s'ha de preguntar al PDECat i a Units per Avançar si se senten còmodes amb la proposta del PNC i ha afegit que pel seu partit "no quedarà". Tot i així, ha remarcat que la solució no és anar en contra de l'independentisme sinó que s'ha de trobar un "punt de trobada més ampli".La líder del PNC ha assegurat que en parlarà amb la candidata del PDECat a les eleccions del 14-F, Àngels Chacón, però també amb moltes altres persones.

