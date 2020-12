L'Estat promet invertir en Rodalies 6.346 milions d'euros fins al 2030

6.345,92 milions d'euros. Aquesta és la quantitat que l'Estat promet invertir en Rodalies a Catalunya en els propers 10 anys. Així ho recull el Pla de Rodalies 2020-2030 presentat aquest divendres, que inclou actuacions de millora a les estacions, que seran 100% accessibles; la compra de nous trens, la construcció de deu noves estacions, la instal·lació de 20 quilòmetres amb noves vies i la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de l'àrea metropolitana de Barcelona.Segons ha detallat el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, l'objectiu és augmentar un 58% l'oferta i que la demanda creixi un 50%, una fita a la qual s'esperava arribar al 2028 però que s'ha endarrerit dos anys per la pandèmia.El conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha mostrat escèptic amb el pla i ha criticat que no s'hagi comptat amb la Generalitat per a la seva elaboració.Segons ha detallat Macias en l'acte de presentació, el pla busca articular una oferta de mobilitat "atractiva i de qualitat" perquè els ciutadans optin per abandonar el transport privat i s'encaminin cap al públic. El document gira sobre cinc eixos: una mobilitat per a "tots", és a dir, que sigui accessible "per a totes les persones" i també des del punt de vista territorial; que prioritzi les noves tecnologies amb un protagonisme per al manteniment; i la mobilitat segura, de baixes emissions i intel·ligent, amb un major pes per a la digitalització i la instal·lació per exemple del sistema ERMTS.Actualment, la xarxa de Rodalies de Catalunya compta amb 1.119 quilòmetres, tots ells electrificats, i 200 estacions i en més de la meitat de la longitud s compta amb via doble. A més, en alguns trams les vies compte amb més de 40 anys d'antiguitat, com les que uneixen Barcelona amb Vic, Manresa i Reus, i amb tens amb una antiguitat superior als 25 anys (la mitjana del parc és de 20,2 anys).Per això, s'ha previst la renovació de 56 unitats tant de Rodalies com Mitja Distància i la compra de 45 més, de les quals destinades a la doble composició de l'R1, R2 i R4 -38 en total i acompanyat d'un increment de les freqüències- i la incorporació de dues unitats a les Rodalies de Lleida, una per al perllongament a la UAB, una a l'R3 i tres per reforçar els regionals cap a Tarragona. En total, seran 101 noves unitats en un parc format actualment per més de 270 trens.Pel que fa el programa d'actuacions més immediates (4.622 MEUR fins al 2025) i a mitjà termini (1.164 MEUR), n'hi ha que ja s'estan executant, com el 4+4 de l'Estació de Sants, o en execució, com la construcció del ramal que ha de portar el tren a la T1 o el desdoblament entre Parets i La Garriga. D'altres que estan planificades són la remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació i Castelldefels, la sectorització de les andanes i reforma a l'estació de Plaça Catalunya, entre d'altres; mentre entre les previstes consten d'un nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès, la planificació per a la quadruplicació del tram Castelldefels-El Prat, una tercera via entre Montcada i Mollet Sant Fost.En l'àmbit del manteniment, a mitjà termini (2026-2030), s'han previst noves talles i la reforma de l'estació de Mataró i Sant Vicenç de Calders i també a Sant Celoni i Manresa, que també inclourà una ampliació de vies.L'acte de presentació del Pla de Rodalies ha comptat també amb la participació el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els tinents d'alcaldia Jaume Collboni i Janet Sanz; la delegada del govern espanyo, Teresa Cunillera; la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera; i el president de Renfe, Isaías Taboas entre moltes altres autoritats.En el seu torn d'intervenció, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha comentat que la Generalitat es mirarà el pla amb "cert escepticisme" i s''ha preguntat si "serà aquest el que es complirà", ja que "no és el primer que es fa ni es presenta". Així i tot, ha comentat que des del Govern s'analitzarà amb "calma" i "predisposició".D'altra banda, ha criticat que la Generalitat no hagi pogut prendre part en l'elaboració del pla, tot i ser titular del servei, i que en tot cas només ho hagi fet indirectament a través de l'ATM. "Si la Generalitat és competent amb Rodalies, ha de decidir què es fa amb Rodalies", ha remarcat el conseller, tot i que ha admès que la relació amb el ministeri ha millorat amb Ábalos al capdavant."Sembla el món a l'inrevés, actuar d'aquesta manera i convertir l'autonomia en un autogovern de fireta té conseqüències polítiques", ha advertit el conseller, que al mateix temps ha reconegut que aquest pla en la bona direcció i que des del Govern estaran "expectants" i ha exigit el compliment de les actuacions previstes. "Serem implacables en els drets dels catalans i ho farem sense renunciar a res", ha afegit. Calvet també ha retret que des de l'Estat ha semblat que fos "indiferent en moltes ocasions" al patiment dels més de 400.000 usuaris que agafen diàriament Rodalies (abans de la pandèmia).Per la seva banda, el ministre Ábalos ha assegurat que en els dos darrers anys hi ha hagut un "punt d'inflexió" a Catalunya en la inversió en infraestructures, i ha posat la reordenació de les vies a Sants, les reparacions en les infraestructures perjudicades pels temporals Glòria i Dana o d'altres actuacions que es duen a terme mentre el servei no s'atura, ha dit.Segons ha assegurat, en dos anys s'han invertit 1.700 milions d'euros i se n'han licitat 1.400 milions d'euros més en contractes d'inversió a Rodalies i també al corredor Mediterrani. Ábalos ha subratllat el caràcter "ambiciós" dels pressupostos generals de l'Estat, ja que es tracta dels "més elevats" de la darrera dècada, amb uns 2.400 milions d'euros, ha dit.Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que es treballa amb un horitzó de finalització de les obres de la Sagrera el 2025 i ha tingut un record pels veïns de la Sagrera que porten "deu anys de ferides obertes" amb les obres de la nova estació intermodal al mateix temps que ha celebrat el "nou punt d'inflexió" en el desenvolupament dels treballs. Colau ha dit que l'estació és un "node fonamental" en les comunicacions de Rodalies i a les Ciutats i que va en la línia de l'objectiu del govern municipal de reduir el vehicle privat a la ciutat i reduir els efectes de la contaminació entre els ciutadans.Per tot això, ha recordat que encara queden tres grans qüestions pendents per millorar la mobilitat dels ciutadans, com el bon funcionament de Rodalies; el desenvolupament de la línia 9 i el tramvia per la Diagonal. Sobre les rodalies, ha assegurat que exigirà personalment que s'executin les inversions previstes.

