La fotografia d'un pacient de l'Hospital del Mar, entre les millors de l'any segons el «New York Times»

El @nytimes ha seleccionat aquesta esplèndida foto feta a Barcelona per @EmilioMorenatti com una de les millors de l'any. #COVID19 pic.twitter.com/4Pjs9pystR — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) December 10, 2020

La fotografia d'un pacient de l'Hospital del Mar recuperant-se de coronavirus ha estat seleccionada pel New York Times com una de les fotografies d'aquest any. Es tracta de la imatge captada pel fotoperiodista Emilio Morenatti, de l'agència Associated Press.La fotografia retrata un dels pacients que el personal de l'hospital treia al passeig Marítim mentre es recuperava de la Covid-19. En concret, es tracta de Francisco España, de 60 anys, que va estar a UCI.Aquesta fotografia és una de les que ha seleccionat el diari per il·lustrar el mes de desembre del 2020. A la galeria es pot veure el resum d'un any marcat per la pandèmia amb imatges d'arreu del món.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor