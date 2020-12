El Govern promourà per llei l'economia social i solidària en la pròxima legislatura

El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, ha presentat aquest divendres les bases de la futura llei d'economia social i solidària, que servirà per a "fomentar i promoure" aquest sector i donar-li un marc jurídic. Per visualitzar que la norma sorgeix del consens amb el sector, en la presentació ha participat Guillem Llorens, president de l'Associació de l'Economia Social i Solidària.Serà en la pròxima legislatura quan la llei arribarà al Parlament. El 15 de febrer estava previst que els grups es reunissin per decidir la forma com es desenvoluparà la llei, però la convocatòria electoral ha fet ajornar els tràmits. La norma podria tardar un any a elaborar-se, segons ha indicat El Homrani. Segons Llorens, els grups parlamentaris han estat receptius al projecte."L'economia social és posar les persones en el centre de l'economia", ha resumit Llorens, que ha detallat l'absència o limitació de l'ànim de lucre, els sistemes de governança democràtics que incorporen els usuaris i els treballadors, l'ocupació estable, el compromís amb el territori, entre d'altres. Aquests trets que defineixen les empreses del sector quedaran recollits en la llei. Mutualistes i centres especials de treball són alguns dels exemples de formes jurídiques d'empreses del sector.Llorens ha apuntat que les bases de la llei recullen que l'administració pública ha de promoure el consum responsable i prioritzar les empreses sense ànim de lucre en la gestió d'equipaments, els serveis a les persones, els serveis de lleure o les assegurances.A més, la norma buscarà convertir les empreses del sector en un agent reconegut en interlocutor amb els diversos nivells de l'administració. Per definir els plans d'acció que definiran les polítiques públiques relacionades amb l'economia social, es crearà el Consell Català de l'Economia Social i Solidària, paritari entre el sector i l'administració.

