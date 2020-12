Dincat assegura que la «llei Celaá» no suposa el tancament de centres d'educació especial

La federació Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, assegura que la nova llei LOMLOE, coneguda com a "llei Celaá", no suposa el tancament dels centres d'educació especial, com han afirmat diverses formacions polítiques. La federació critica que des d'alguns sectors s'ha fet "una manipulació interessada i parcialment falsa" de la norma que ha provocat "malestar, angoixa i confusió" entre les famílies de l'alumnat amb discapacitat."Aquest tipus de desinformació no fa més que agreujar els prejudicis i estereotips socials als quals ha de fer front l'alumnat amb necessitats educatives especials", adverteix Mariona Torredemer, representant d'Educació Especial a Dincat.L'entitat celebra que la llei precisament és "un pas més" cap a l'educació inclusiva de qualitat, encara que reclama més recursos per acompanyar-la.

