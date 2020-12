Totes les estacions d'esquí catalanes obriran aquest dilluns

Infografia amb les mesures de seguretat obligatòries a les pistes d'esquí Foto: ACEM

Les estacions d’esquí catalanes, d’acord amb el Govern de la Generalitat i de conformitat amb el seu pla progressiu de reobertura de les activitats en el conjunt del país, han decidit iniciar la temporada d’esquí de forma conjunta el pròxim dilluns 14 de desembre. Així ho ha confirmat aquest migdia l' Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM) a través d’un comunicat.Les estacions d’esquí han garantit que totes les activitats que es realitzaran a les seves instal·lacions compliran amb la normativa Covid-19.L’ACEM explica que l’obertura serà gradual i que en una primera fase s’obrirà d’una manera progressiva amb una limitació de la venda de forfets en funció de l’àrea oberta en cada moment, amb l’objectiu d'evitar aglomeracions. Així, la venda de forfets es farà exclusivament online i de forma anticipada per tal d’evitar les cues de primeres hores a les taquilles.L'ACEM ha mantingut aquest divendres una reunió amb el Govern per tancar la data d'obertura dels complexos d'esquí. Després han enviat un comunicat de premsa on també han garantit que totes les activitats que es faran a les estacions compliran amb la normativa Covid-19. En aquest sentit, fan una crida als visitants a que siguin responsables i respectin en tot moment les directrius de les autoritats sanitàries, així com també les indicacions de les estacions.Les estacions d'esquí es defineixen com un "entorn segur" amb amplis espais oberts a l'aire lliure. En aquest sentit, remarquen que els remuntadors són un mitjà de transport segur, per la curta durada dels trajectes, perquè en la gran majoria dels casos es fan a l'aire lliure i perquè els viatgers van ben protegits.En un primer moment, s'havia decidit obrir aquest passat dimecres, després del pont de la Puríssima , però al no passar de tram, la decisió es va posposar.La decisió del sector català xoca frontalment amb el de gran part d'Europa. Així, països com Alemanya, Itàlia, Andorra i França ja han afirmat que no reobriran les pistes d'esquí fins el 2021. De fet, aquests països han pressionat a la resta perquè tampoc obrin.Catalunya s'avançarà així almenys 15 dies als seus països veïns. Les nevades dels últims dies han deixat les pistes catalanes en bones condicions.

