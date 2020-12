Badalona treballa per començar a enderrocar la nau incendiada aquesta mateixa tarda

L'Ajuntament de Badalona ha engegat un procediment urgent per intentar iniciar aquesta mateixa tarda les obres de desenrunament controlat de la nau incendiada al barri del Gorg. Representants de quatre empreses especialitzades s'han reunit al lloc dels fets amb Bombers i tècnics municipals per fer un primer reconeixement de l'escenari i poder presentar un pressupost.El consistori els exigeix la documentació per aquest mateix migdia per tenir temps d'analitzar-la, adjudicar l'obra i que es comenci a treballar el més aviat possible. "S'ha de començar avui mateix". L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha donat aquest missatge als representants de les empreses d'enderrocs, citades a primera hora davant la nau incendiada del barri del Gorg. Després d'analitzar el terreny, les companyies treballen ara a contrarellotge per presentar els pressupostos al consistori.En aquest sentit, el mateix Albiol ha demanat a les empreses que pressentin les seves propostes abans del migdia perquè els tècnics municipals puguin tenir "un marge" per analitzar les quatre ofertes, fer el tràmit d'adjudicació i donar l'ordre perquè els treballs comencin aquest mateix divendres.Pel que fa a la situació de les persones que vivien a la nau, fonts municipals han informat que de les 60 persones que van sortir amb vida de l'incendi, ja n'hi ha 42 que estan sent ateses pels serveis socials. La primera nit només van ser una quinzena les que van acceptar l'ajuda, però al llarg del dia de dijous n'hi va haver 27 més que també es van acabar adreçant al CUESB.L'Ajuntament no coneix el seu parador de la resta d'ocupes i tampoc té cap indici que indiqui que s'hagin pogut traslladar plegats a algun altre espai de l'entorn. Xavier Garcia Albiol apuntava aquest dijous que molt a prop de la nau incendiada hi ha una altra nau ocupada, però no els consta que els ocupes de la nau del carrer Guifré s'hi hagin instal·lat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor