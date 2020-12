TEST Puc ser amfitrió d'un àpat de Nadal?

"I aquest any, què farem per Nadal?". Aquesta és una de les preguntes més habituals aquestes últimes setmanes en moltes llars catalanes. Primer, per la incertesa de saber fins a quin punt la situació de l'epidèmia ens permetrà relaxar les restriccions per Nadal, però també per la necessitat de decidir si enguany ens quedarem a casa o mirarem de fer un dinar de mínims respectant les mesures de seguretat decretades pel Govern. En aquest qüestionari interactiu intentem resoldre els vostres dubtes sobre si podeu o no celebrar les festes aquest any a casa.

