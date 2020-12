​VÍDEO Bolca un camió de porcs a la C-17 a Osona

Imatges de l'accident a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda sentit Vic on hi ha bolcat un camió carregat de porcs. pic.twitter.com/8lMwVKct5o — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) December 10, 2020

Més imatges de l'accident d'aquesta nit a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda sentit Vic on hi ha bolcat un camió carregat de porcs. pic.twitter.com/80aKleGOIN — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) December 11, 2020

Retenció encara a la C-17 a l'altura d'Aiguafreda als dos sentits de la marxa, on se circula per un únic sentit per l'accident d'aquesta nit passada, amb un camió carregat de porcs que ha bolcat al sentit Vic. pic.twitter.com/hvNOlxvQvi — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) December 11, 2020

Un camió carregat de porcs ha bolcat aquest vespre, sobre les 11 de la nit, a la C-17, al punt quilòmetric 42, just a l’alçada del restaurant el Pinós i en sentit Vic. Els porcs han sortit del vehicle i han quedat escampats per la via, la qual cosa ha obligat a tallar-la una estona.Aquest matí encara hi ha algunes retencions en sentit Vic, ja que s’ha tallat un dels carrils de circulació per poder desenvolupar les tasques de neteja. Podeu comprovar l’estat del trànsit en directe, en aquest enllaç. El conductor del camió ha resultat il·lès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor