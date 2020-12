Budó considera «precipitada» una moció de censura per trencar el govern amb el PSC a la Diputació

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha qualificat de "precipitat i agosarat" l'anunci d'ERC de presentar una moció de censura a la Diputació de Barcelona si Núria Marín no dimiteix pel cas del Consell Esportiu. "Abans d'anunciar-ho has de veure amb quines majories comptes", ha afegit Budó en una entrevista a Ser Catalunya.Segons la també portaveu del Govern, Marín ha de donar explicacions davant del jutge i del seu municipi però no ha demanat la seva dimissió a la Diputació de Barcelona , que presideix gràcies a un pacte amb JxCat. Budó ha insistit que JxCat ha ofert a ERC la possibilitat de revertir els pactes amb el PSC que han desplaçat una força independentista."Fa molt temps vam oferir la possibilitat de revisar pactes. No només de la Diputació de Barcelona, sinó també de Sant Cugat o Figueres. I encara no tenim resposta. En el moment que vulguin seure a parlar per revisar aquests pactes, nosaltres hi estem òbviament disposats", ha afegit Budó.Aquest dijous en declaracions a l'ACN, el cap d'ERC a l'oposició de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, va anunciar que el seu grup presentarà una moció de censura contra Marín si no dimiteix per les suposades irregularitats en el finançament del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat.Amb 16 diputats, ERC no té la força necessària per guanyar la moció i, per això, necessita el suport d'altres grups. Segons Guiteras, a partir d'aquest divendres, els republicans engegaran una ronda de contactes amb tots els grups polítics per conèixer quina és la seva posició.

