Els motius pels quals Meritxell Budó seria millor consellera de Salut, segons Oriol Mitjà

Amb la @meritxellbudo: he deixat clar que NO tenim la mateixa ideologia, he estat dur sobre l'acció de govern, però per a mi seria bona #ConselleradeSalut



-Les morts a residències,

-El fracàs de l'Orfeu,

-Tests a farmàcies,

-Traceighttps://t.co/NSRgJ502k2 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 10, 2020

La @meritxellbudo és farmacèutica, entén la problemàtica i la terminologia científica, ha estat molt activa contra la Covid-19 i sempre ha parlat de cara. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 10, 2020

L'epidemiòleg Oriol Mitjà torna a criticar durament la gestió feta pel Govern en la pandèmia, especialment des de l'àrea de Salut, i de retruc defensa que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, seria "bona consellera" d'aquest àmbit. Així ho ha afirmat en un fil a Twitter on explica on hauria errat l'executiu i perquè Budó seria l'adient per ocupar el càrrec, del qual ara n'és titular Alba Vergés.Mitjà fa una llista on apunta a les morts a residències, "el fracàs" del projecte Orfeu, els tests a farmàcies i el rastreig són els principals àmbits que han grinyolat fins ara en la gestió del Govern. Així es pregunta per què a l'executiu català "li costa acceptar que l'escassedat de recursos va resultar en morts excessives a les residències" o bé per quins motius "no es promou els tests d'antigen a farmàcies", així com recorda les "contradiccions" en les recomanacions per les celebracions de Nadal.També assegura que el rastreig de contactes ha estat "fracàs" i es pregunta per quina causes "el partit en coalició no va apretar més Salut", fent referència a Junts, ja que aquesta cartera està en mans d'ERC.Després d'aquesta llarga llista de crítiques Mitjà (que remarca que no té la mateixa ideologia que Budó) conclou que Budó seria "bona consellera de Salut" perquè "és farmacèutica, entén la problemàtica i la terminologia científica, ha estat molt activa contra la Covid-19 i sempre ha parlat de cara".

