VÍDEO «Misteriosamente Hoy», el videoclip pòstum de Pau Donés

Jarabe de Palo, el grup de Pau Donés, que va morir el juny d'aquest any a causa d'un càncer, ha publicat aquest divendres un videoclip pòstum del cantant per posa imatges la cançó Misteriosamente Hoy, que forma part del seu últim disc Tragas o Escupes.Al vídeo es veu a Donés a les muntanyes de la Vall d'Aran durant els últims mesos de la seva malaltia amb el seu gos Fideos. A la descripció del vídeo hi ha un missatge que, aparentment sembla haver estat escrit pel cantant i que explica que simplement volia fer un vídeo en què se'l veies amb el seu gos "gaudint del moment sense pensar en res".Donés va morir el 9 de juny d'aquest any després d'una llarga lluita contra el càncer. Poc abans de morir també va gravar un documental amb el periodista Jordi Évole, amb voluntat de deixar un llegat de qui va ser, més enllà de la figura del famós cantant.

