Disney anuncia l'arribada d'una nova plataforma d'entreteniment el febrer del 2021

Disney ha anunciat la matinada d'aquest divendres que llençarà una nova plataforma d'entreteniment fora dels Estats Units, el 23 de febrer de 2021 a Europa, Canadà i Nova Zelanda. El servei, anomenat Star, estarà integrat a Disney Plus.En una presentació feta per als inversors, la companyia ha explicat que Star constituirà la sisena extensió de Disney Plus, oferirà una sèrie de programes de Disney que no pertanyen a les seves principals marques com programes d'FX o pel·lícules de 20th Century. Així, alguns dels títols que es podran veure a través d'Star són Kingsmen, Die Hard i Alien, així com les sèries de Modern Family, Homeland i The Americans, segons expliquen des de la companyia.Durant la presentació es va explicar que Disney Plus compta amb un total de 86,8 milions de subscriptors des del passat 2 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor