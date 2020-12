Les estacions d'esquí catalanes proposen obrir dilluns

Altres notícies que et poden interessar

Totes les estacions d'esquí catalanes, tan públiques com privades, esperen obrir dilluns que ve, 14 de desembre, segons ha avançat TV3 . Totes elles han pactat l’obertura, i ara només falta que el Govern els doni el vist-i-plau, aquest divendres.En cas que s’obrin les pistes, els usuaris hauran d’haver comprat el forfet on line, per evitar les aglomeracions a les pistes.La decisió del sector català, però, xoca frontalment amb el de gran part d'Europa. Així, països com Alemanya, Itàlia, Andorra i França ja han afirmat que no reobriran les pistes d'esquí fins el 2021. De fet, aquests països han pressionat a la resta perquè tampoc obrin.Catalunya s'avançarà així almenys 15 dies als seus països veïns. Les nevades dels últims dies han deixat les pistes catalanes en bones condicions.

