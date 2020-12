Sabater: «Albiol no considera que tots els veïns tinguin els mateixos drets»

L'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater ha acusat l'actual alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, de fer "polítiques racistes" i de no considerar "que tots els veïns tinguin els mateixos drets". Així ho ha dit en una entrevista al programa Cafè d'Idees de La 2 i Ràdio 4 dos dies després de l'incendi en una nau a Badalona amb un balanç de tres víctimes mortals i una vintena de ferits.Sabater ha lamentat que en els moments posteriors a l'inici de l'incendi els afectats supervivents, la majoria d'ells d'origen subsaharià, fossin "criminalitzats" perquè, en comptes de rebre atenció social, els van trobar "arraconats" i "envoltats" pels cossos policials.L'exalcaldessa ha lamentat que durant el seu mandat no s'aconseguís garantir un habitatge digne a totes les persones que habitaven la nau i ho ha atribuït a les polítiques heretades en matèria d'habitatge que, segons ha dit, no oferien oferta pública. Per aquest motiu, ha argumentat, durant els seus tres anys com a alcaldessa van fer una intervenció amb assessors en assentaments per tal d'ajudar les persones que vivien a la nau per regularitzar la seva situació i garantir-los accés a la sanitat i a condicions d'higiene. "Vam fer tot allò que estava a les nostres mans", ha dit."Tenim un problema de país molt greu amb polítiques migratòries nefastes que contradiuen els drets humans", ha alertat tot defensant que cal canviar la llei d'estrangeria per facilitar la regularització de les persones migrades.Durant l'entrevista, Sabater ha declinat fer declaracions sobre les negociacions de la CUP i Guanyem per concórrer plegades a les eleccions amb l'exalcaldessa com a cap de llista. La dirigent ha demanat que cal respectar el dia de dol decretat.

