El Govern amplia en 25 milions d'euros els ajuts a negocis afectats pel tancament per la Covid

El Departament d'Empresa i Coneixement ha ampliat en 25 milions d'euros els ajuts a restauració, centres d'estètica i bellesa, parcs infantils privats, oci nocturn i establiments de centres comercials afectats pels tancaments arran de la Covid-19. En total, 75 milions d'euros.Davant del manteniment de les restriccions, Empresa ha modificat les bases de la convocatòria de subvencions adreçada a aquests sectors per incrementar els imports i prioritzar que els rebin aquells que no n'han rebut cap abans. Els dies vinents s'obrirà la convocatòria. Entre d'altres, els comerços situats dins de centres o recintes comercials rebran un ajut de 3.000 euros, el doble del pressupostat inicialment. S'amplia també la quantia per als parcs infantils i els locals d'oci.Els bars, restaurants i cafeteries rebran una aportació de 2.000 euros i els centres d'estètica 1.500. Aquestes quanties s'afegeixen a les que ja es van poder acollir en la primera convocatòria del 26 d'octubre. S'ha ampliat també la quantia per als parcs infantils privats, que rebran una aportació de 9.000 euros i no els 6.000 previstos inicialment.Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, discoteques de joventut i karaokes rebran una aportació única que variarà en funció del nombre de treballadors. Per a negocis amb menys de 10 empleats, l’aportació serà de 10.000 euros, en lloc dels 6.000 previstos inicialment, i per als establiments amb més de 10 treballadors, de 20.000 (inicialment eren 9.000).Empresa ha informat que només hauran de presentar sol·licitud els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial i els de restauració i estètica que no van demanar la primera convocatòria de subvencions. Els establiments que ja són beneficiaris de la primera línia d’ajuts a restauració, centres d’estètica i bellesa, es procedirà a un segon pagament automàtic de l’ajut sense haver de fer cap nou tràmit.

