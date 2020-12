Sis investigats per la mort de l'os Cachou, que hauria estat enverinat amb anticongelant

La causa judicial oberta en relació amb la mort de l'os Cachou compta amb sis investigats, entre ells un funcionari del cos d'Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran, que va ser detingut el 19 de novembre i posteriorment va quedar en llibertat amb càrrecs . L'os va ser localitzat el 9 d'abril passat a Les (Val d'Aran) per una patrulla d'Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran.En total han declarat fins a quinze persones com a testimonis i no es descarta que aquest nombre i el d'investigats s'ampliï, segons han detallat fonts judicials. La jutgessa de Vielha que porta el cas ha aixecat parcialment el secret de sumari, tot mantenint-ne una part perquè podria afectar una altra investigació independent a la de la mort de l'os. Segons aquest sumari, l'animal hauria estat enverinat amb anticongelant.Tot i que en un primer moment es va apuntar a l'atac d'un altre os com a possible causa de la mort de Cachou, el jutjat de Vielha va obrir diligències prèvies el 6 de maig passat i, tres dies més tard, va acordar el secret d'actuacions . Durant aquests mesos, a banda de les declaracions d'investigats i testimonis, també s'han rebut informes científics i la necròpsia de l'animal, entre d'altres.Segons detalla la interlocutòria de la jutgessa d'instrucció, un cop s'ha pres declaració a la majoria dels investigats i es va fer un registre per analitzar les proves que poguessin ajudar a esclarir els fets, ja no hi ha motius que fonamentin el manteniment del secret de les actuacions. A més, al document també s'indica que han decaigut les intervencions telefòniques, les quals s'investigaven en una peça separada.Al document s'especifica que a la necròpsia s'han trobat restes d'anticongelant, amb el qual podria haver estat enverinat l'animal. L'os Cachou ha protagonitzat diversos atacs a bestiar per obtenir menjar, generant molts problemes als ramaders. El govern aranès va arribar demanar a la Generalitat que se'n fes càrrec.

