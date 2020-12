Interior prepara un desplegament policial a València per rebre cinc vols amb migrants de Canàries

València rebrà cinc vols procedents de les Canàries amb les persones migrants a les quals s'està reubicant per poder tenir-les en unes condicions dignes després de l'escàndol dels campaments provisionals construïts a l'arxipèlag. D'aquesta manera el Ministeri d'Interior ha cursat instruccions per rebre les persones que, segons informa El Mundo , s'espera que aterri a l'aeroport de Manises. La feina dels agents consistirà a identificar els migrants.Es preveu que els vols vinguin de Lanzarote, Tenerife Nord i Gran Canària entre els dies 11 i 13 d'aquest mes. En el dispositiu especial que es posarà en marxa per atendre les persones que arribaran en aquests vols, la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres reforçarà el desplegament hauran d'enviar al lloc fronter de Manises una dotació de dos funcionaris en la gestió d'arribades dels vols referenciats.La seva tasca serà comprovar la seva situació legal. Constataran si porten documentació o si apareixen gravats a la base Adexttra com a "pateristes", qui ja se'ls ha procedit a tramitar un acord de devolució. I segons el resultat d'aquesta consulta es durà a terme o no la seva detenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor