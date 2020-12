Un de cada tres senglars de Collserola, font d'infecció de l'hepatitis E

Un de cada tres senglars del Parc Natural de Collserola tenen el virus de l'Hepatitis E, segons dades del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona . Aquesta informació, avançada per El País , s'obté a través d'un informe realitzat per un equip de científics de la UAB entre els anys 2015 i 2019 en què, de 673 mostres, 230 han resultat positives en anticossos per VHE (36%).Aquest virus infecciós es transmet majoritàriament a partir de les femtes i l'orina que deixen aquests animals al carrer i a parcs i jardins de nuclis urbans ubicats voltant del Parc de Collserola. No són pocs els senglars que entren en parcs infantils per fer les seves necessitats, una realitat que preocupa greument perquè la malaltia hepàtica es pot transmetre a través del contacte bucal.Un escenari cada vegada més habitual quan arriba la calor, ja que any rere any, més senglars s'atreveixen a aventurar-se de nit en zones habitades en cerca de menjar i completament acostumats a la presència humana.Per aquest motiu, els científics demanen aplicar un monitoratge a l'espècie i fan una crida de conscienciació a la ciutadania per evitar donar-los aliments i no facilitar les seves principals fonts d'alimentació, siguin bosses d'escombraries o dipositar menjar per a animals domèstics. A més, assenyalen que el virus també pot saltar de senglars a altres animals; i que, a part d'Hepatitis E, durant l'estudi també s'han detectat casos de salmonel·la i de pesta porcina africana.Actualment, la població de senglars a la muntanya de Collserola supera el miler i amenaça amb ser considerada una plaga si no es prenguessin mesures de control com ara les batudes de caça. Aquesta superpoblació es deu al fet que el porc senglar no té un depredador natural a la Serra sumat a la seva elevada fertilitat.

