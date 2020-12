Enxampen una agent dels Mossos robant roba a l'Hipercor

Els vigilants de seguretat de l'Hipercor de Girona han enxampat una agent dels Mossos d'Esquadra enduent-se roba del centre comercial valorada en més de 500 euros. L'acompanyava un expolicia que actualment treballa de tècnic de suport al cos.Els fets han tingut lloc aquest dimarts a la tarda, dia de la Puríssima. Segons ha pogut saber l'ACN, l'agent no fa carrer perquè porta temps de baixa. El personal de seguretat va aturar la parella quan ja es dirigia cap al seu cotxe amb les peces de roba que havien agafat.Els Mossos d'Esquadra els han denunciat per un delicte de furt i, en paral·lel, el cos ha obert un expedient disciplinari. De moment, però, aquest últim s'ha deixat en suspens en espera de com evoluciona el procés penal.El furt que la parella va cometre a l'Hipercor de Girona va tenir lloc aquest dimarts a la tarda. El personal de seguretat del centre comercial va atrapar-los als dos quan ja anaven cap al seu cotxe. Provaven d'endur-se diferents peces de roba valorades en més de 500 euros.Després de rebre l'alerta per part dels vigilants, els Mossos d'Esquadra els han denunciat per un delicte de furt. Tot i que ella és membre del cos, porta temps de baixa. Ell, per la seva banda, havia estat policia, però actualment és funcionari de la Generalitat. Té reconeguda una invalidesa i treballa d'administratiu als Mossos (en concret, ocupa una plaça que es coneix com a tècnic bàsic de suport).

