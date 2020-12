La Fiscalia va avisar el rei emèrit de dues causes sobre la seva fortuna

Cal recordar que l'article 305.4 del Codi Penal estableix que queda exempta de responsabilitat penal, entre d'altres supòsits, la persona que regularitza la situació tributària abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocat de l'Estat o el representant processal de l'Administració autonòmica, foral o local interposi querella o denúncia dirigida contra ella, o quan el Ministeri Fiscal o el Jutge d'Instrucció faci actuacions que li permetin tenir coneixement formal de l'inici de diligències.

La Fiscalia del Tribunal Suprem va comunicar formalment a la defensa de Joan Carles I el novembre passat que hi havia dues investigacions obertes sobre la seva fortuna, una per la comissió de 100 milions de dòlars de l'AVE a la Meca i l'altra per les targetes opaques amb diner negre que pot haver servit per pagar factures de diversos membres de la Casa Reial, segons informa la Cadena SER.Ara el ministeri públic estudia si aquest avís formal -la investigació sobre el primer cas ja havia transcendit a l'opinió pública el juny passat- neutralitza l'intent del rei emèrit de regularitzar un deute de prop de 700.000 euros amb el pagament voluntari que va transcendir ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor