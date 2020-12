El Govern reclama que les lleis de l'audiovisual catalana i espanyola garanteixin la quota de productes en català

▶ #Consellera @meritxellbudo: “Sempre he pensat que una informació i continguts audiovisuals plurals, de qualitat i professionals són la base dels pobles lliures i sinònim de les democràcies madures i consolidades” pic.twitter.com/n7hIgqOjCR — Govern. Generalitat (@govern) December 10, 2020

▶ #Consellera @meritxellbudo: “Volem contribuir a consolidar un escenari futur amb un sector de mitjans de comunicació audiovisual catalans i en català. I el volem fort, potent, preparat i capaç de competir amb la pluralitat de plataformes i suports actuals i futurs” pic.twitter.com/TLXqWyVY4e — Govern. Generalitat (@govern) December 10, 2020

El Govern ha atorgat els Premis Nacionals de Comunicació a l'equip del programa Tot és comèdia, de SER Catalunya, en la categoria de Radiodifusió; a l'InfoK, de TV3, en la de Televisió; a l'Eco de Sitges, en Premsa; al magazín La Mira, en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital; a l’empresa Adsmurai, en el de Publicitat i l’Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions, en Comunicació de Proximitat.El jurat ha distingit amb mencions honorífiques a la periodista Rosa Maria Calaf i al publicista Robert Rodergas. En l'acte d'entrega dels guardons, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó ha considerat "més necessari que mai que la llei de l'audiovisual catalana i espanyola garanteixin la quota de productes audiovisuals en català". Budó, que ha presidit l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació 2020, que s'ha celebrat al Palau de Pedralbes, ha destacat que els guardonats són exemple de professionalitat i excel·lència i han contribuït a consolidar el sector de la comunicació catalana.En la categoria de Radiodifusió, el jurat va decidir premiar el programa de ràdio Tot és comèdia, dirigit i presentat per Rosa Badia per "haver-se convertit en un referent de l’activitat cultural al país". Aquest magazín dels caps de setmana de la Cadena SER a Catalunya està dedicat a les arts escèniques, la música, la literatura, el cinema i l’actualitat del món de la cultura.Badia ha assenyalat que han seguit parlant de cultura amb teatres, museus i biblioteques quan estava tot tancat. "En aquest moment hem necessitat més que mai escoltar música, evadir-nos en la ficció i buscar la bellesa en l'art o viure altres vides a través dels llibres", ha afegit després de recollir el guardó.Laia Servera i l’equip del programa InfoK, de TVC, han rebut el premi per "oferir als infants i als joves del nostre país un informatiu produït especialment per a ells, amb temes del seu interès i amb un llenguatge clar i entenedor". Per tot això, el jurat considera que el "valor social" d’aquest espai televisiu és "incalculable" i fa una menció especial a la seva tasca des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, durant la qual "ha facilitat que infants i joves puguin accedir a una informació clara i veraç, amb un gran èxit d’audiència".Servera ha dit que mantenir 20 anys en pantalla un informatiu infantil "té molt de mèrit com a societat i com a televisió públic". Ha assegurat que el premi és per tots perquè s'ha aconseguit mantenir un producte de "tanta qualitat" en pantalla durant 20 anys.El jurat ha atorgat dues mencions d’honor. La primera, a Rosa Maria Calaf i Solé, periodista, reportera i corresponsal, per "la seva professionalitat i la seva valentia, i per haver estat mirall i inspiració per a les noves generacions de periodistes". Des de 1970 ha estat en més de 160 països cobrint notícies, i va ser la primera cap de programes de TV3. Tot plegat, subratlla el jurat, en uns temps en què “ser dona i periodista no era una tasca fàcil”.Calaf ha explicat que els seus dos objectius més importants era que les dones estiguessin on havien d'estar, i ho pensava al 70 i ara, ha assegurat. L'altra objectiu, ha dit, és no perdre mai de vista que la seva feina "és de servei i d'interès públic".La segona menció d’honor ha estat per a Robert Rodergas i Pagès, professional en el sector de la publicitat. Professor i conferenciant, ha estat també president del Gremi de Publicitat de Catalunya i ha publicat diversos llibres sobre publicitat. El jurat n’ha valorat que ha estat capaç de "transmetre entusiasme per la seva professió” i que “ha sabut obrir nous camins en la publicitat".

