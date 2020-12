El jutge arxiva el cas de l'agressió a Enric Sirvent, l'home que va patir un infart l'1-O a Lleida

El jutge d'instrucció 4 de Lleida ha arxivat el cas de l'agressió a Enric Sirvent, el veí de Lleida que va patir un atac de cor durant les càrregues policials per l'1-O al col·legi de la Mariola. Segons ha pogut saber l'ACN, el titular del jutjat hauria donat més credibilitat a les declaracions dels sis policies espanyols investigats, que en fase d'instrucció van negar els fets, que a les imatges gràfiques aportades. Advocacia per la Democràcia ha convocat demà divendres una roda de premsa per explicar els detalls de la resolució judicial i per mostrar el seu rebuig al fet que "la víctima de més gravetat a la demarcació, no hagi rebut l'empara que es mereixia".L'advocada de la família de Sirvent, Anna Llauradó, ha lamentat aquesta decisió i, a l'espera de llegir-se tota la resolució, considera que el cas no es pot arxivar sense tenir en compte unes imatges que no es van visionar durant les declaracions en fase d'instrucció perquè ni la Fiscalia ni la defensa dels acusats no ho va demanar. L'acusació particular no ho va poder fer perquè els investigats es van negar a respondre les seves preguntes.El 30 de novembre passat, cinc policies espanyols van declarar davant del jutge en fase d'instrucció que no van agredir ningú i que van actuar de manera "proporcionada". També van assegurar que quan Sirvent va patir l'atac de cor van col·laborar per atendre'l, activant els protocols, avisant els serveis d'emergència i facilitant-los l'arribada fins al ferit. Llauradó, en canvi, assegura que les declaracions dels cinc policies es contradiuen amb les imatges aportades a la causa on es veuria que van actuar fent ús de la força i impedint l'atenció a Sirvent.Un sisè policia espanyol implicat en els fets, a qui Enric Sirvent va identificar com l'autor de la puntada de peu que va rebre als testicles i que li hauria causat l'atac de cor, va declarar com a investigat el 9 de setembre. Era el sotsinspector de l'operatiu i va reconèixer ser al col·legi de la Mariola però va negar haver exercit cap força contra cap votant.L'advocada de la família de la víctima, Anna Llauradó, acusava els sis policies de lesions i d'omissió del deure de socors ja que, assegura, "ni van atendre ni van permetre atendre" Enric Sirvent quan va patir una aturada cardiorespiratòria. La víctima va patir un atac de cor, trencament de costelles, contusions i hematomes diversos i va haver de ser traslladat a l'hospital.Enric Sirvent va declarar en fase d'instrucció el dimecres 20 de febrer de 2019 pels fets de l'1-O i va reconèixer dos dels agents que el van agredir. Sirvent va morir l'abril d'aquest 2020 a causa del coronavirus.

