La UE desbloqueja els fons de recuperació per la Covid-19

Per superar el veto, el mecanisme sobre la condicionalitat dels fons a l'estat de dret no s'ha canviat, però sí que s'han afegit alguns elements nous per tal de sumar Polònia i Hongria a un acord que permeti desbloquejar el paquet econòmic. Varsòvia i Budapest no veien amb bons ulls el mecanisme perquè consideraven que es podia utilitzar de manera arbitrària i política.El compromís al qual les dues capitals van arribar amb la presidència alemanya i que ara ha estat acceptat per la resta de líders preveu, a banda de la declaració interpretativa, que la Comissió Europea pugui fer directrius per a l'aplicació d'aquest mecanisme, però que no pugui completar els processos fins que el TJUE no es pronunciï sobre aquest instrument en cas que un estat ho demani.Així, l'acció de la Comissió Europea queda supeditada a la decisió del TJUE. El compromís també inclou un 'fre d'emergència' amb el qual qualsevol estat pot elevar aquesta qüestió a un debat entre els líders.