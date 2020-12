Griezmann trenca amb Huawei per participar en la repressió d'una ètnia a la Xina

"Després de les fortes sospites segons les quals Huawei hauria contribuït a desenvolupar un Avís Uigur a través d'un programari de reconeixement facial, anunci que acabo de forma immediata la meva col·laboració amb aquesta societat. Aprofito per convidar a Huawei a, no només a negar aquestes acusacions, sinó a prendre com més aviat millor accions concretes per condemnar aquesta repressió en massa i utilitzar la seva influència per contribuir al respecte pels drets humans a la societat", explica Griezmann a través del seu comunicat.

El mitjà nord-americà The Washington Post ja va explicar el 2018 que Huawei havia col·laborat amb el govern xinès per a desenvolupar un identificador facial que ajudés a les càmeres de seguretat a reconèixer membres d'ètnia musulmana uigur, establerta principalment a la zona del nord-oest de la Xina. Les últimes confirmacions sobre l'existència d'aquesta tecnologia han estat durant les últimes setmanes, detonant que ha fet saltar la relació de Griezmann amb Huawei.