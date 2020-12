La nova esperança per combatre el coronavirus és un iogurt

comprovar l'efectivitat de la vacuna en una situació de contagi real , cosa que a Sant Petersburg no es pot fer en condicions. La ciutat russa no posseeix instal·lacions adequades per realitzar proves similars amb animals. Tot i això, els investigadors i les autoritats russes es mostren molt satisfets dels resultats fins ara, a més de considerar tot un èxit aquesta vacuna a través d'un iogurt que diposita anticossos en zones on el coronavirus es contagia amb facilitat -les mucoses-.

Un iogurt és una de les noves esperances per combatre el coronavirus a través d'immunitat i anticossos . No es tracta de qualsevol aliment làctic que podríem trobar en un supermercat, ja que és una prova desenvolupada en animals que se subministra a través d'un iogurt. L'Institut de Medicina Molecular de Sant Petersburg, a Rússia, és l'entitat que està desenvolupant el nou fàrmac que, segons l'agència de notícies RIA Novosti , està sent un absolut èxit.El director del departament de microbiologia de la institució, Alexander Sovórov, assegura que la resposta d'immunitat dels animals a través de les mucoses "és molt bona" i els anticossos es formen tant en aquestes mucoses com a la sang de l'animal. La investigació encara ha de passar per diverses proves més, a més de solucionar altres problemàtiques i obstacles que poden impedir una ràpida evolució de la vacuna a través del iogurt.L'estudi també ha de

