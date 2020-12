La Fiscalia arxiva la investigació contra els blocs de formigó en carrers de Barcelona

La Fiscalia de Barcelona ha arxivat la investigació sobre la col·locació de blocs de formigó en calçades de la capital catalana per part de l'Ajuntament. El 10 d'agost un advocat va presentar una denúncia per risc per a la seguretat viària davant del ministeri fiscal pels bancs del carrer Consell de Cent, instal·lats en el marc de l'anomenat 'urbanisme tàctic' per guanyar espai per als vianants arran de la pandèmia i la distància social que es requereix. Arran de diversos informes tècnics de l'Ajuntament i els Mossos, que descarten qualsevol risc d'accident, la fiscal va arxivar les diligències el 15 de novembre passat.La fiscal delegada del Servei de Seguretat Viària de la Fiscalia de Barcelona va requerir a l'Ajuntament de Barcelona la documentació relativa a la col·locació d'aquests bancs a la calçada, als Mossos d'Esquadra un informe pericial sobre el possible impacte en els usuaris de la via d'aquests blocs de formigó, a la Guàrdia Urbana de Barcelona un informe sobre les possibles incidències concretes d'aquests blocs de formigó en relació a vehicles, ciclomotors i altres usuaris de la via, i, finalment, a la Gerència de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona un informe tècnic sobre les deficiències observades en la instal·lació d'aquests elements.En l'informe pericial aportat a les diligències pels Mossos d'Esquadra es concloïa que no es detectava, en termes generals, un increment de risc d'accident pel conjunt dels usuaris que utilitzaven aquest tram de via. Per la seva banda, en l'informe d'incidència elaborat per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació al període comprès entre l'1 de maig i el 27 de setembre de 2020, s'assegurava que no s'havia intervingut policialment per aquest cos en cap accident de trànsit amb resultat de ferit lleu, greu o persona morta com a conseqüència directa o indirecta de col·lisió amb els blocs de formigó. Finalment, l'informe de la Gerència de Mobilitat establia una sèrie de millores per minimitzar l'impacte d'aquests elements, relatives tant a la senyalització com al poliment de les arestes dels blocs de formigó.Com a resultat de la investigació realitzada i, basant-se sobretot en els informes tècnics demanats, es va concloure per la fiscal que no concorrien indicis suficients de la comissió del delicte previst en l'article 385 del Codi Penal (col·locació a la via d'obstacles imprevisibles que suposin un greu i objectiu risc per a la circulació) ni de cap altre delicte relacionat amb la seguretat viària.

